Кабинет Министров Украины усилил ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Так, медучреждения получат право в обязательном порядке проводить осмотр и госпитализацию тех, у кого подозревают COVID-19.

Как проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, такое решение было принято на заседании КМУ 25 марта.

Принятое Кабмином постановление было инициировано министром охраны здоровья Ильей Емцем. Документ предусматривает, что учреждения охраны здоровья имеют право осуществлять:

• обязательное медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы COVID-19 или находились в контакте с лицами, кому был установлен диагноз COVID-19 (даже если граждане отказываются от обследования в добровольном порядке);

• обязательную госпитализацию таких лиц;

• назначение карантина лицам, которым установлен диагноз COVID-19 и которые уклоняются от лечения в добровольном порядке.

“Кроме того, Минздрав должен разработать и утвердить порядки обязательной госпитализации лиц с диагнозом или подозрением коронавирусной болезни и тех, кто уклоняется от лечения, обследования и пребывания на карантине (самоизоляции) в добровольном порядке, а также обязательной самоизоляции лиц, которым установлен диагноз или подозрение COVID-19 и их контактных лиц”, – уточнили в пресс-службе МОЗ.

Национальная полиция и Нацгвардия будут обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка на территории больниц, где проводят обследования, госпитализацию и карантин.