Кабинет Министров поддержал проект изменений в законодательство, направленный на усиление контроля в сфере техногенной и пожарной безопасности.

Об этом сообщил по итогам сегодняшнего заседания Правительства премьер-министр Алексей Гончарук.

Так, будет внедрено страхование гражданской ответственности предприятий за вред окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан в результате опасных случаев.

“Регуляторная роль государства уменьшается, однако повышается ответственность со стороны предприятий. Они должны всячески предотвращать любые угрозы жизни и здоровью людей. Кроме того, проверки не должны быть для “галочки” с закрытыми глазами на проблемы безопасности”, – подчеркнул Гончарук.

Как проинформировали в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня на учете в ГСЧС находятся более 500 тыс. объектов.

Новый законопроект позволит сосредоточить основное внимание государства на стратегических и особо опасных объектах, а также объектах с высокой степенью риска, пожарах и чрезвычайных ситуациях, которые могут достичь катастрофического уровня.

“Законом вводятся механизмы экономического стимулирования предпринимателей к выполнению требований пожарной безопасности, в том числе путем добровольного страхования гражданской ответственности. Указанная норма направлена на дальнейшее упрощение ведения предпринимательской деятельности малым и средним бизнесом и уменьшение количества проверок”, – объяснили в ГСЧС.

Так, в случае заключения договора страхования ответственности периодичность проведения плановых проверок увеличится на срок действия такого документа. Речь идет о субъектах хозяйствования со средней или незначительной степенью риска.

Заключение договора будет осуществляться на основании акта оценки объекта на соответствие требованиям пожарной безопасности.

После этого проверки субъектов хозяйствования со средней степенью риска будут проходить не чаще чем раз в 6 лет, а с незначительной степенью риска – в 10 лет.