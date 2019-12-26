Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.
“За один день мы закрыли 5,3 тыс. нелегальных игровых залов по всей Украине. Но если вы стали свидетелями того, как некоторые игорные залы возобновили работу – прошу обращаться на правительственную горячую линию по номеру 1545, избрав категорию 5”, – написал он.
- Ранее Кабинет Министров Украины запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился, чтобы все игорные заведения в стране не работали с 16:00 20 декабря.
- Правоохранители начали 250 уголовных производств по факту ведения игорного бизнеса.