Кабинета Министров на внеочередном заседании утвердил перечень требований для организации и проведения выборов местных выборов во время эпидемии COVID-19.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Особенности работы избирательных участков

В соответствии с требованиями Кабмина, всех лиц, которые заходят в помещения для голосования и помещений избирательных комиссий, будут опрашивать на наличие симптомов респираторных заболеваний. Также будут делать температурный скрининг.

Члены избирательной комиссии, официальные наблюдатели, полицейские, работники органов, учреждений, на территории которых размещены помещения для голосования и избирательных комиссий должны находиться в средствах защиты.

На входе в помещение избирательной комиссии, помещения для голосования должны быть антисептики для рук и места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты.

Избиратели должны обрабатывать руки дезинфицирующими средствами перед входом в помещение для голосований и быть в масках или респираторах. При этом члены избирательной комиссии могут обратиться с просьбой временно снять маску для подтверждения личности.

Потоки избирателей на вход и на выход должны быть разделены. Рекомендуется, чтобы одновременно на месте находилось не более чем по три человека на один стол выдачи бюллетеней.

Стулья, столы, мебель в помещениях должны быть изготовлены из материалов, которые можно продезинфицировать. Использование ткани на столах не допускается. После завершения подсчета голосов, передачи протоколов и бюллетеней для голосования в помещении избирательной комиссии проводится заключительная дезинфекция.

Члены избирательной комиссии также должны сидеть на расстоянии не менее 1 метра друг от друга или применять физические барьеры, например, прозрачные экраны.

Протирать дверные ручки, поручни, сиденья и т.д. дезинфицирующими средствами должны не реже одного раза в 2 часа, а проводить влажную уборку — не реже одного раза в 4 часа. После завершения подсчета голосов, передачи протоколов и бюллетеней для голосования в помещении избирательной комиссии – заключительная дезинфекция.

Избирателям рекомендуется не брать детей на избирательные участки и пользоваться своей ручкой.

Как будут голосовать те, кто находится на самоизоляции?

Избиратели, которые находятся на самоизоляции, могут осуществлять голосование по месту пребывания. Для этого нужно не позднее 20 часов последней пятницы перед днем ​​выборов подать заявление со справкой из медучреждения о состоянии здоровья (пребывание на самоизоляции).

В день голосования таким избирателям необходимо самостоятельно, не передавая в руки членам избирательной комиссии, показать документ, подтверждающий личность и гражданство Украины.

Члены комиссии, обеспечивающие голосование по месту пребывания должны быть в масках, перчатках, защитных щитках и после каждого посещения проводить утилизацию средств защиты.

Если COVID-19 обнаружат на участке

В случае выявления COVID-19 у одного из членов избирательной комиссии, все остальные члены избирательной комиссии могут продолжать выполнять свои функции при отсутствии симптомов респираторных заболеваний.

При наличии контакта с больным без средств индивидуальной защиты, такие члены избирательной комиссии направляются на самоизоляцию.

Не позднее чем за 72 часа перед выборами членам избирательной комиссии, официальным наблюдателям, полицейским, которые будут работать на специальных избирательных участках (в стационарных учреждениях здравоохранения, учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах) рекомендуется пройти тестирование на наличие COVID-19 методом ПЦР. Однако для работников обычных избирательных участков такой рекомендации Кабмин не дает.