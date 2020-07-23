Сегодня, 23 июля, вступают в силу изменения в закон относительно совершенствования избирательного законодательства. Накануне документ подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

В частности, изменения вносятся в Избирательный кодекс Украины, законы “О Центральной избирательной комиссии”, “О Государственном реестре избирателей” и другие.

Закон предусматривает изменения относительно заполнения избирательных документов, процесса подсчета голосов, представления документов кандидатами, ограничения для одновременного баллотирования на местных выборах.

Также усовершенствовано законодательство по вопросам территориальной организации выборов и системы избирательных комиссий на местных выборах, уменьшен денежный залог на местных выборах и тому подобное.

Партийная (пропорциональная) система выборов начинается в городах с населением от 10 тысяч. В сельские, поселковые и городские главы можно идти самовыдвиженцами.

Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные будут проводиться дважды в год – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. То есть все местные выборы, которые не являются очередными, будут проводиться в один день – либо весной, либо осенью.

Усиливается ответственность за преступления и административные правонарушения в сфере избирательного законодательства, устанавливается ответственность за подделку документов.

Законом запрещается проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям, заведениям, учреждениям, организациям денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров.

Запрещается предоставление льгот, преимуществ, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых являются кандидат (кандидаты), партия (местная организация партии).

Кандидаты в депутаты, которые получили количество голосов, равное или превышающее 25% размера избирательной квоты, размещаются после первого номера списка в порядке уменьшения процентов голосов избирателей, поддержавших кандидата в депутаты.

При равном проценте голосов место выше занимает кандидат, расположенный выше в территориальном избирательном списке кандидатов от организации партии.

Далее размещаются другие кандидаты в очередности, определенной организацией партии.

Первым в территориальном избирательном списке соответствующей организации партии размещают кандидата, включенного в такой список под номером 1.

Меняется и форма бюллетеня.

В избирательном бюллетене в одном ряду поочередно слева направо отмечается:

определенный жеребьевкой номер каждой организации партии;

полное название партии, фамилия, имя и отчество кандидата в депутаты, включенного в единый избирательный список под первым номером без указания номера;

два квадрата для: пустой квадрат для волеизъявления относительно организации партии и квадрат для волеизъявления по поводу кандидатов, включенных в соответствующий территориальный избирательный список;

избирательный список с фамилиями, инициалами всех кандидатов и их порядковыми номерами сверху вниз, по которым они включены в соответствующий территориальный избирательный список организации партии в две колонки.

16 июля Верховная Рада Украины накануне местных выборов, запланированных на 25 октября 2020 года, внесла правки в избирательное законодательство.