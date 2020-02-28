Соответствующий видеоролик опубликован на Facebook-странице СНБО.

Так, для избежания заражения коронавирусом рекомендуется:

  1. Мыть руки руки со средствами дезинфекции. Необходимо мыть руки с мылом на протяжении минимум 20 секунд или со средством дезинфекции, который содержит 60% спирта.
  2. Избегать близких контактов. Соблюдайте дистанцию ​​не менее 2 метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру.
  3. Не прикасаться руками к глазам, носу, рту. Руки могут контактировать с поверхностями, которые заражены вирусом, и передать его телу.
  4. Кашлять/чихать на внутреннюю часть локтя, чтобы избежать заражения объектов и людей, с которыми контактируете.
  5. Не употреблять антибиотики или противовирусные препараты, поскольку на данный момент нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом.
  6. Мыть поверхности со средствами дезинфекции, которые могут убивать коронавирус: отбеливатель, хлор, растворители, 75% этанол, уксусная кислота и хлороформ.
  7. Использовать маску только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом, или для помощи больному человеку.
  8. Тех, кто находился в КНР, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, просят позвонить на горячую линию Министерства охраны здоровья (0 800 505 201), чтобы получить информацию о дальнейших действиях.

Коронавірус COVID-19: 8 правил, яких слід дотримуватися

Коронавірус #COVID-19: 8 правил, яких слід дотримуватися

Gepostet von Рада національної безпеки і оборони України am Donnerstag, 27. Februar 2020

  • За прошедшие сутки на территории Китая сообщили о 433 новых случаях заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения во всем мире достигло 82 тысяч 164 случаев.
  • Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.
  • Ни у одного из 89 эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, не выявлен коронавирус COVID-2019.