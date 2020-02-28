Соответствующий видеоролик опубликован на Facebook-странице СНБО.
Так, для избежания заражения коронавирусом рекомендуется:
- Мыть руки руки со средствами дезинфекции. Необходимо мыть руки с мылом на протяжении минимум 20 секунд или со средством дезинфекции, который содержит 60% спирта.
- Избегать близких контактов. Соблюдайте дистанцию не менее 2 метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру.
- Не прикасаться руками к глазам, носу, рту. Руки могут контактировать с поверхностями, которые заражены вирусом, и передать его телу.
- Кашлять/чихать на внутреннюю часть локтя, чтобы избежать заражения объектов и людей, с которыми контактируете.
- Не употреблять антибиотики или противовирусные препараты, поскольку на данный момент нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом.
- Мыть поверхности со средствами дезинфекции, которые могут убивать коронавирус: отбеливатель, хлор, растворители, 75% этанол, уксусная кислота и хлороформ.
- Использовать маску только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом, или для помощи больному человеку.
- Тех, кто находился в КНР, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, просят позвонить на горячую линию Министерства охраны здоровья (0 800 505 201), чтобы получить информацию о дальнейших действиях.
Коронавірус COVID-19: 8 правил, яких слід дотримуватися
Коронавірус #COVID-19: 8 правил, яких слід дотримуватися
Gepostet von Рада національної безпеки і оборони України am Donnerstag, 27. Februar 2020
- За прошедшие сутки на территории Китая сообщили о 433 новых случаях заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения во всем мире достигло 82 тысяч 164 случаев.
- Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.
- Ни у одного из 89 эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, не выявлен коронавирус COVID-2019.