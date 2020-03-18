Перечень опубликован на официальном сайте Киевской городской госадминистрации.
Отмечается, что с 18 марта пассажиры будут допускаться в транспорт только в защитных медицинских масках.
Святошинско-Броварская ветка метрополитена (красная ветка метрополитена)
Станция метро “Академгородок” – станция метро “Лесная”:
• Автобусные маршруты: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118
• Троллейбусные маршруты №№ 5,7, 43,50
• Трамвайные маршруты №№ 1, 3, 14, 15, 18
• Маршрутное такси № 228.
Сырецко-Печерская ветка метрополитена (зеленая ветка метрополитена)
Станция метро “Красный хутор” – станция метро “Сырец”:
• Автобусные маршруты: №№ 51, 63, 45, 91
• Троллейбусные маршруты: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к
• Трамвайные маршруты: №№ 14, 15, 18
• Маршрутное такси: №№ 220, 516, 155, 166, 500.
Куреневско-Красноармейская ветка метрополитена (синяя ветка метрополитена)
Станция метро “Героев Днепра” – станция метро “Теремки”:
• Автобусные маршруты: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119
• Троллейбусные маршруты: №№ 11,12, 42Д, 43, 45
• Трамвайные маршруты: №№ 11, 12, 16, 17, 19
• Маршрутное такси: № 155, 166, 500.
- Накануне мэр Киева Виталий Кличко объявил, что 17 марта с 23:00 вечера прекращает работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19.
- В Киеве со среды, 18 марта, пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт в связи с введением карантина из-за коронавируса. Кроме того, в наземный транспорт столицы будут пускать не более 10 человек одновременно.
- 16 марта Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Так, закрываются все учреждения, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС, банков.