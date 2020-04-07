Медицинская маска - один из способов защиты от заражения в период сезонной заболеваемости гриппом, ОРВИ и сейчас от коронавируса COVID-19. Она поможет, если носить с соблюдением всех необходимых правил. В противном случае может повысить риск заражения.

#Буквы рассказывают, как правильно носить маску и когда она нужна.

Правила использования масок

Прежде чем надеть маску, необходимо протереть руки спиртовым антисептиком или вымыть с мылом.

Маска должна плотно прилегать к лицу, вокруг нее не должно быть щелей, открывающих доступ вирусам. Некоторые респираторы имеют носовой фиксатор – его необходимо отрегулировать под свои анатомические особенности.

Нельзя трогать маску грязными руками.

Если маска одноразовая, то после использования ее необходимо утилизировать. Повторно надевать такую маску нельзя. Кипятить, проглаживать утюгом такие маски не имеет смысла.

Маску необходимо сразу же менять, как только она становиться влажной.

Снимайте маску сзади, не прикасаясь к ее лицевой части.

После снятия маски необходимо сразу вымыть руки с мылом.

Маску необходимо менять каждые 2-4 часа.

В каких случаях маска необходима

Маску всегда нужно надевать при контактах с больным человеком.

Маска нужна в закрытых помещениях и местах, где есть скопление народа – в транспорте, магазинах и т.д.

В толпе тоже следует надеть маску.

Важно отметить, что маска не закрывает слизистую глаз, через которую вирус также может проникнуть в организм. Поэтому маска – это лишь частичная защита.