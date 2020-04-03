Заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. А. Богомольца, профессор Ирина Колесникова считает, что Украину ждет вторая волна заболевания коронавирусом COVID-19, а общенациональный карантин после 24 апреля скорее всего придется продлевать.

Об этом она рассказала в комментарии #Буквам.

Пик заболеваемости

Ирина Колесникова заявила, что довольно сложно прогнозировать на какой период припадет пик заболевания.

“Скорее всего карантин после 24 апреля придется продлевать. Но тут другой вопрос – выдержит ли экономика? Поэтому, если карантин все же снимут, людям, которые находятся в группе риска, я бы советовала продлить самоизоляцию”.

По ее словам, эпидемическая ситуация в Украине сейчас очень схожа с Испанией.

“Правительство Украины начало вводить карантинные ограничения немного раньше, чем, например, в Италии или Китае. Поэтому мы по количеству случаев заражения идем по испанскому сценарию”, – сказала профессор, подчеркнув, что скорее всего уже много людей инфицировалось и попросту переболели в более легкой форме.

По ее словам, независимо от того, сколько у нас людей с сопутствующей патологией: сердечно-сосудистой, дыхательной, онкопациентов – будет и вторая волна заболеваемости.

Тестирование

Что касается эффективности тестирования экспресс-тестами, то, по словам Ирины Колесниковой, они показывают лишь наличие антител, когда человек уже заболел.

“Те тесты, которые привозят из Китая – это быстрые тесты. Они показывают наличие антител, которые появляются не раньше, чем на 5-й день заболевания и в зависимости от того, на какие антитела идет тестирование. То есть, их применяют тогда, когда человек уже болеет и многих он уже мог заразить. Использование этих быстрых тестов больше бы было интересно эпидемиологам, чтобы понимать, сколько человек переболело. Но что касается ранней диагностики, то это ПЦР-тестирование. Полимеразная цепная реакция – это диагностический метод, которые требует специального оборудования, специалистов, которые знают как работать на нем. У нас, к сожалению, не во всех лабораторных центрах Министерства охраны здоровья есть такое оборудование”.