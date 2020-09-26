Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Производство открыто по статье 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия).

“По предварительным данным, около 20:50 вблизи г. Чугуев при заходе на посадку самолет потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги. На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба”, – сказано в сообщении.

На месте происшествия работают прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.

Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.

Стоит отметить, что в Офисе генпрокурора сообщили о гибели 25 человек в результате катастрофы (согласно предварительной информации). Двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения.

В свою очередь в ГСЧС проинформировали о гибели 22 человек и двух раненых. Поиски еще троих человек продолжаются.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям также уточнили, что на борту самолета находились 27 человек (а не 28, как сообщалось ранее): одного курсанта не допустили к выполнению полета.

Информацию о 27 людях на борту АН-26 подтвердили и в пресс-центре командования Воздушных сил ВСУ.