Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Производство открыто по статье 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия).
“По предварительным данным, около 20:50 вблизи г. Чугуев при заходе на посадку самолет потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги. На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба”, – сказано в сообщении.
На месте происшествия работают прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.
Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.
Стоит отметить, что в Офисе генпрокурора сообщили о гибели 25 человек в результате катастрофы (согласно предварительной информации). Двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения.
В свою очередь в ГСЧС проинформировали о гибели 22 человек и двух раненых. Поиски еще троих человек продолжаются.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям также уточнили, что на борту самолета находились 27 человек (а не 28, как сообщалось ранее): одного курсанта не допустили к выполнению полета.
Информацию о 27 людях на борту АН-26 подтвердили и в пресс-центре командования Воздушных сил ВСУ.
- Как сообщалось ранее, вблизи Чугуева в Харьковской области при заходе на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели. В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
- Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.
- По информации главы Харьковской ОГА, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя.