Пилот самолета АН-26, который потерпел катастрофу при заходе на посадку вблизи Чугуева (Харьковская область), сообщал диспетчерам об отказе двигателя.

Об этом во время брифинга на месте трагедии проинформировал председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

“По той информации, которую я получил, было сообщение от пилота, что отказал левый двигатель, насколько я понимаю. […] Для опытного летчика это не критическая ситуация. Что случилось потом — тоже непонятно, будет устанавливать следствие”, — сказал он .

По последней информации, в самолете находились не 28 человек, как сообщалось ранее, а 27 — одного из курсантов не допустили к полету. Из них 22 погибли, 2 ранены, судьба троих остается неизвестной.

По информации Кучера, те, кто выжил, успели выпрыгнуть из самолета перед аварией.

“Опять же по предварительным данным уже на низком расстоянии от земли ребята выпрыгнули, смогли выпрыгнуть”, — добавил он.

Выживших отправили в больницу в Харькове.