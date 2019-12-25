Об этом сообщают #Буквы.

Так, за Кузьменко готовы были поручиться более 50 человек. Несмотря на это, суд оставил ее под стражей до 8 февраля 2020 года, без права внесения залога.

После окончания заседания адвокат Добош эмоционально отреагировал на происходящее, указав на отсутствие каких-либо веских доказательств виновности Кузьменко.

“Каждая тварь, подписавшая эту бумагу, за этих людей каждая тварь ответит! Я вам обещаю! Каждая тварь! Судейская, мусорская, прокурорская и экспертная! Каждая тварь! Я просто обещаю это! Я добьюсь, чтобы каждая мусорская тварь, причастная к этому, понесла ответственность! 55 поручителей! Ноль доказательств! Что с вами, люди?!! Просто мусорские гниды”, – кричал Добош, обращаясь к силовикам и судьям.

В это время присутствовавшие в зале заседаний люди скандировали “Ганьба!”

В ходе заседания Добош заявил, что в момент закладки взрывчатки и подрыва автомобиля журналиста Юлия была дома с сыном.

По его словам, 18 июля 2016 года Кузьменко вернулась из Одесской области в Киев. В Одессе она была на отдыхе.

Ночью Кузьменко вместе со своим бывшим мужем поехала в аэропорт встречать сына, который вместе с ее родителями отдыхал в Турции. Самолет прибыл в 2 часа ночи 19 июля. В 5 часов утра семья вернулась домой: в свою квартиру на улице Урловской в Киеве, и они весь день отдыхали.

Утром 20 июля она находилась дома и проводила время с сыном, потому что муж был на работе. Добош подчеркнул, что это все может подтвердить муж.

Кроме того, бывший муж Юлии Кузьменко – Дмитрий Кузьменко рассказал, что был женат на Юлии с 2004 по 2017 год. По его словам, за это время не было ни одного момента, когда он не знал, где она находится.

Он подтвердил, что накануне убийства Шеремета они встречали своего сына, который впервые отдыхал. Также Дмитрий добавил, что в то время у Юлии были проблемы со здоровьем, которые не позволяли ей надолго покидать дом.

По версии следствия, именно Кузьменко якобы прикрепила бомбу на днище автомобиля журналиста Павла Шеремета и привела ее в действие.

Она подозревается в преступлении по ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, “а именно в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы”.