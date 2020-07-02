Об этом говорится в данных Министерства охраны здоровья.
По данным МОЗ, на сегодня не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области, а также город Киев.
Критерию динамики заболеваемости коронавирусом (не более 10%) не соответствуют Волынская (24,48%), Донецкая (274,29%), Закарпатская (27,00%), Ивано-Франковская (15,93%), Харьковская (20,72%), Хмельницкая (45,87%) области, а также Киев (43,18%).
Заболеваемость также превышает допустимый показатель в Волынской (24,10%), Закарпатской (18,52%), Ивано-Франковской (11,88%), Львовской (11,10%), Ровенской (19,85%), Хмельницкой (11,93%) и Черновицкой (11,35%) областях.
По охвату тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) отстают Донецкая (20,06) и Черниговская (14,95) области.
Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (63,55%).
Данные по АР Крым и города Севастополя отсутствуют.
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- Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
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