По состоянию на 2 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 10 областей Украины и Киев.

Об этом говорится в данных Министерства охраны здоровья.

По данным МОЗ, на сегодня не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области, а также город Киев.

Критерию динамики заболеваемости коронавирусом (не более 10%) не соответствуют Волынская (24,48%), Донецкая (274,29%), Закарпатская (27,00%), Ивано-Франковская (15,93%), Харьковская (20,72%), Хмельницкая (45,87%) области, а также Киев (43,18%).

Заболеваемость также превышает допустимый показатель в Волынской (24,10%), Закарпатской (18,52%), Ивано-Франковской (11,88%), Львовской (11,10%), Ровенской (19,85%), Хмельницкой (11,93%) и Черновицкой (11,35%) областях.

По охвату тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) отстают Донецкая (20,06) и Черниговская (14,95) области.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (63,55%).

Данные по АР Крым и города Севастополя отсутствуют.