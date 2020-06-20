В Киевской области могут вновь ввести жесткий карантин, если тенденция к увеличению заболеваемости коронавирусом COVID-19 сохранится.

Об ухудшении эпидемиологической ситуации заявил в своем обращении председатель Киевской ОГА Василий Володин.

Он проинформировал, что за сутки в области подтверждены еще 32 новых случая заболевания. С начала вспышки в регионе зафиксировано 2174 случая COVID-19, 46 пациентов умерли (часть из них – это люди среднего возраста, которые не имели проблем со здоровьем до эпидемии).

По словам Володина, до критического значения показателя инцидентности (количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) осталось 0,03 %.

“Показатель инцидентности в области в упор приблизился к критической отметке. Она должна составлять менее 12. И сегодня нас от нее отделяют только 0,03 %. Поэтому мы сейчас буквально балансируем между сохранением карантинных мер на нынешнем уровне и возвращением к их усилению”, – подчеркнул Володин.

Он уточнил, что областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям ввела немедленное усиление контроля за соблюдением санитарного законодательства в дошкольных учреждениях, заведениях физической культуры и спорта, парикмахерских и салонах красоты.

Кроме того, усилен контроль за объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами; агропродовольственными рынками; заведениями общественного питания; за соблюдением противоэпидемических мер во время посадки и высадки пассажиров.

Володин отметил, что в случае ухудшения эпидемической ситуации в течение трех дней подряд комиссия будет вынуждена отменить некоторые введенные ранее карантинные послабления.

Как известно, в данный момент МОЗ Украины определяет готовность регионов к смягчению карантина по трем показателям:

1) инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) – должно составлять менее 12 на 100 тыс. человек;

2) загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 (должна составлять менее 50 %);

3) охват тестированием не ниже уровня инцидентности – то есть среднее количество тестирований (методами ПЦР и иммуноферментного анализа): в течение последних 7 дней должно составлять более 12 на 100 тыс. населения.