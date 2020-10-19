Об этом свидетельствуют данные Университета Хопкинса и справочного веб-сайта Worldometer.
По статистике Университета Хопкинса, по состоянию на вечер 19 октября количество случаев заболевания COVID-19 в мире — 40 155 883, ресурс Worldometer информирует о количестве на 280 тысяч больше.
Данные обоих ресурсов свидетельствуют о том, что более 1 млн человек, у которых был положительный тест на коронавирус, погибли (1 115 079 и 1 120 216 летальных случаев соответственно).
Наибольшее количество заразившихся коронавирусом в США: там зарегистрировано более 8 млн случаев заражения. Далее следуют Индия (7,5 млн), Бразилия (5,2 млн), Россия (1,4 млн) и Аргентина (0,99 млн).
Украина по количеству заболевших занимает 25 место в мире (более 303 тысяч).
О наименьшем количестве подтвержденных случаев заражения информировали власти Соломоновых островов, Ангильи, Западной Сахары, Фолклендских островов и Монтсеррата. Там подтверждено до 13 случаев.
- По состоянию на 16 октября научно доказана эффективность только одного препарата против коронавируса COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни. В настоящее время это Дексаметазон.
- На днях американская компания Pfizer, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, завершила тестирование.
- В Украине за 18 октября зафиксировано 4766 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Общее количество случаев — более 303 000. Больничные койки для пациентов с коронавирусом COVID-19 заполнены на 62,3%.