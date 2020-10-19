Во всем мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 превысила 40 млн.

Об этом свидетельствуют данные Университета Хопкинса и справочного веб-сайта Worldometer.

По статистике Университета Хопкинса, по состоянию на вечер 19 октября количество случаев заболевания COVID-19 в мире — 40 155 883, ресурс Worldometer информирует о количестве на 280 тысяч больше.

Данные обоих ресурсов свидетельствуют о том, что более 1 млн человек, у которых был положительный тест на коронавирус, погибли (1 115 079 и 1 120 216 летальных случаев соответственно).

Наибольшее количество заразившихся коронавирусом в США: там зарегистрировано более 8 млн случаев заражения. Далее следуют Индия (7,5 млн), Бразилия (5,2 млн), Россия (1,4 млн) и Аргентина (0,99 млн).

Украина по количеству заболевших занимает 25 место в мире (более 303 тысяч).

О наименьшем количестве подтвержденных случаев заражения информировали власти Соломоновых островов, Ангильи, Западной Сахары, Фолклендских островов и Монтсеррата. Там подтверждено до 13 случаев.