Об этом сообщили в Службе таможенного и пограничного контроля США (CBP).

“CBP пережила пик количества приемов и арестов мигрантов. Это не новость. Число встреч продолжало расти с апреля 2020 года, и наш прошлый опыт помог нам лучше подготовиться к вызовам, с которыми мы сталкиваемся в этом году”, – отметили в ведомстве.

Главная сложность в этой ситуации заключается в том, что пограничники могут и имеют право вернуть обратно совершеннолетних мигрантов. Это обусловлено положением раздела 42 о защите общественного здоровья. Но нельзя отправить обратно детей, которые попали на территорию США без сопровождения.

В то же время соседняя Мексика отказывается забирать семьи с детьми в возрасте до семи лет. Из-за этого США приняли решение принимать в пограничную зону нелегалов с детьми и селить их во временные приюты.

В марте 103 900 мигрантов отправили обратно, согласно разделу 42. Это 60% от количества прибывших мигрантов.

Показатели за март 2021 года превысили самый высокий месячный показатель во время кризиса 2019 года, когда в мае на территорию США просились 142 тысячи мигрантов.

По прогнозам, в весенние и летние месяцы количество нелегальных мигрантов, желающих попасть на территорию США, будет расти.

  • Власти США приняли решение предоставить временную защиту от экстрадиции (temporary protected status) мигрантам из Венесуэлы.
  • Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о запрете въезда в США некоторых категорий иностранцев.
  • Президент США Джо Байден заявил о том, что нелегальные мигранты не могут остаться на территории Америки, но есть несколько исключений.