В марте американскую границу пересекло 172 тысячи мигрантов. Это на 71 % больше, чем в феврале. При этом, около 19 тысяч из них - дети без сопровождения. Это вдвое больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщили в Службе таможенного и пограничного контроля США (CBP).

“CBP пережила пик количества приемов и арестов мигрантов. Это не новость. Число встреч продолжало расти с апреля 2020 года, и наш прошлый опыт помог нам лучше подготовиться к вызовам, с которыми мы сталкиваемся в этом году”, – отметили в ведомстве.

In March, CBP encountered over 172,000 persons attempting entry along the SW border. This FY, CBP has already had over 569,800 encounters. Press release: https://t.co/s6pObvhmjQ

Enforcement stats: https://t.co/AcdShCXjDS

SW Land Border Encounters: https://t.co/i3vbVkLjpB pic.twitter.com/v3doyPecnX — CBP (@CBP) April 8, 2021

Главная сложность в этой ситуации заключается в том, что пограничники могут и имеют право вернуть обратно совершеннолетних мигрантов. Это обусловлено положением раздела 42 о защите общественного здоровья. Но нельзя отправить обратно детей, которые попали на территорию США без сопровождения.

В то же время соседняя Мексика отказывается забирать семьи с детьми в возрасте до семи лет. Из-за этого США приняли решение принимать в пограничную зону нелегалов с детьми и селить их во временные приюты.

В марте 103 900 мигрантов отправили обратно, согласно разделу 42. Это 60% от количества прибывших мигрантов.

Показатели за март 2021 года превысили самый высокий месячный показатель во время кризиса 2019 года, когда в мае на территорию США просились 142 тысячи мигрантов.

По прогнозам, в весенние и летние месяцы количество нелегальных мигрантов, желающих попасть на территорию США, будет расти.