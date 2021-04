Об этом сообщили в Службе таможенного и пограничного контроля США (CBP).

“CBP пережила пик количества приемов и арестов мигрантов. Это не новость. Число встреч продолжало расти с апреля 2020 года, и наш прошлый опыт помог нам лучше подготовиться к вызовам, с которыми мы сталкиваемся в этом году”, – отметили в ведомстве.

In March, CBP encountered over 172,000 persons attempting entry along the SW border. This FY, CBP has already had over 569,800 encounters.

