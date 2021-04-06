Соответствующую публикацию она сделала на своей странице в Instagram.
“Всех с Пасхой!” – подписала фото Кардашьян.
Поклонники звезды удивились ее выбору. Многие спросили, почему Ким до сих пор носит сланцы Yeezy. Но были и те, кому это наоборот понравилось.
“До сих пор носишь Yeezy, лол”, – написали в комментариях.
“Самые уродливые сланцы, которые я когда-либо видел!”
“Ты можешь уже не носить эти сланцы!”
“Нравится, что ты до сих пор носишь Yeezy”
Напомним, телезвезда подала на развод с рэпером Канье Уэстом 19 февраля. Причиной расставания она назвала “непримиримые разногласия”. Она выступала за совместную юридическую опеку над детьми. Также паре предстоит разделить совместно нажитое имущество и разобраться с брачным контрактом. Согласно с его условиями, Ким должна получить финансовую компенсацию в случае развода.
- Ким Кардашьян после нервного срыва ее супруга и кандидата в президенты США Канье Уэста рассказала, что он страдает от биполярного расстройства.
- Также сообщалось, что рэпер Канье Уэст публично извинился перед своей женой Ким Кардашьян.