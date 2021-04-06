Американская звезда Ким Кардашьян прорекламировала на Пасху желтые сланцы бренда Yeezy (Adidas Yeezy 450 Slide), принадлежащего ее мужу Канье Уэсту, с которым они сейчас находятся в состоянии развода.

Соответствующую публикацию ​она сделала на своей странице в Instagram.

“Всех с Пасхой!” – подписала фото Кардашьян.

Поклонники звезды удивились ее выбору. Многие спросили, почему Ким до сих пор носит сланцы Yeezy. Но были и те, кому это наоборот понравилось.

“До сих пор носишь Yeezy, лол”, – написали в комментариях.

“Самые уродливые сланцы, которые я когда-либо видел!”

“Ты можешь уже не носить эти сланцы!”

“Нравится, что ты до сих пор носишь Yeezy”

Напомним, телезвезда подала на развод с рэпером Канье Уэстом 19 февраля. Причиной расставания она назвала “непримиримые разногласия”. Она выступала за совместную юридическую опеку над детьми. Также паре предстоит разделить совместно нажитое имущество и разобраться с брачным контрактом. Согласно с его условиями, Ким должна получить финансовую компенсацию в случае развода.