Об этом он сказал в интервью “Московскому комсомольцу”.

Напомним, 19 декабря российскому эстрадному певцу Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву сроком на пять лет за оправдание оккупации Крыма.

По словам певца, “наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову”, потому что он “ничего плохого Украине не сделал”.

“Мой друг, с которым я делил одну сцену и телеэфиры, Владимир Зеленский теперь отрекся от меня. А мы же дружили — не разлей вода! Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине не сделал, является ее народным артистом, получил звание, кстати, из рук далеко не пророссийского президента Виктора Ющенко — и не потому, что спел десять раз “Шарманку”, и растроганный Леонид Данилович Кучма вручил “народного” Коле Баскову, а за то, что я стоял под украинским флагом в 2008 году и представлял на “Евровидении” Ани Лорак, которая заняла 2-е место. Это тоже был поступок. Такой же, когда я стоял под флагом Молдовы с группой Do-Re-Dos. Я не стоял под флагами Франции, Англии… Я родился в СССР. Для меня и Украина, и Беларусь, и Молдова, и другие страны — единое культурное музыкальное пространство. Для меня не существует границ”, – заявил Киркоров.

Артист считает, что его “пытаются сделать разменной монетой”.

“Будь то войны между кланами в нашем эстрадном мире или политические войны в странах или между странами, все для меня родные”, – сказал он.