Китай должен быть привлечен к ответственности в соответствии с международным правом на триллионы долларов за первоначальное сокрытие пандемии коронавируса, которая привела к более чем 60 000 смертей и триллионам долларов экономического ущерба.

Об этом говорится в докладе независимого британского общественного объединения Общество Генри Джексона (Henry Jackson Society).

Согласно недавно опубликованному докладу “Компенсация коронавируса? Оценка потенциальной вины Китая и возможностей юридического реагирования”, говорится, что Китай мог бы смягчить влияние COVID-19 на мировую экономику.

Согласно положениям Международных санитарных правил, страны должны отслеживать и обмениваться данными, связанными с распространением, передачей и степени тяжести любых патогенов, которые могут потенциально распространиться на мировой уровень.

“Если бы Китай предоставил точную информацию на раннем этапе, инфекция так и не вышла за пределы Китая”, – сообщается в отчете.

Общество Генри Джексона заявило, что Китай сделал обратное, скрывая данные и наказывая врачей, которые пытались сказать правду.

Общество призвало коалицию стран начать совместные действия из-за того, что Китай “агрессивно реагирует на угрозы на мировой арене”.

“Для принятия мер потребуется как смелость, так и глобальная солидарность”, – говорится в докладе.

Судебные иски против Китая за нарушение международных обязательств в области здравоохранения, касающихся COVID-19, могут составить триллионы долларов только от стран G7. В отчете говорится, что ущерб должен составлять не менее 3,2 фунтов стерлингов (6,5 триллионов долларов), потраченных странами “Большой семерки” на поддержку их внутренней экономики, поскольку правительства заставляют своих граждан оставаться дома, чтобы они могли попытаться сдержать распространение болезни.

В отчете говорится, что подача иска по Международным санитарным правилам является беспрецедентным практикой, однако уже сейчас внутренняя структура ВОЗ позволяет создать пространство для подготовки такого иска.

В докладе обозначен ряд возможных правовых путей, включая обращение в ООН (ООН) и Международный Суд. Также рассматриваются опции с привлечением Постоянной палаты третейского суда и Всемирной торговой организации.

Отчет побудил группу из 15 политиков-тори (Консервативной партии Британии) призвать премьер-министра Бориса Джонсона “переосмыслить и перезагрузить” отношения Соединенного Королевства с Китаем.

В совместном письме четыре бывших министра и 11 членов парламента заявили, что они обеспокоены “ущербом, вызванным несоблюдением Китаем международных договоров”.

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Напомним, 27 марта стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Глава правительства самоизолировался у себя дома на Даунинг-стрит.

5 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован для обследования, через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус.