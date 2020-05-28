Об этом сообщается в материале американской медиакомпании CNN.
Национальный народный конгресс Китая, почти единогласно одобрил в четверг резолюцию о введении всеобъемлющего законодательства о безопасности в Гонконге.
Закон запрещает раскол, подрыв государственной власти, терроризм, иностранное вмешательство и позволяет органам государственной безопасности материкового Китая функционировать в городе.
Отмечается, что только один делегат проголосовал против, 2878 проголосовали за, еще шесть – воздержались.
Власти Китая избежали обсуждения инициативы с Гонконгом, прибегнув к конституционным механизмам.
Закон резко расширит власть Пекина над Гонконгом, где в прошлом году начались антиправительственные протесты, призывающие к большей демократии и автономии от материкового Китая.
Как известно, в соответствии с политикой “Одна страна, две системы” Гонконг сохраняет ограниченную демократию и гражданские свободы, находясь под контролем Пекина. Автономный регион также обладает особым торговым статусом с США, что дает ему определенные торговые льготы, которыми не обладает материковый Китай.
- 26 мая, за день до новой волны антиправительственных протестов, главный военный командир Китая в Гонконге заявил, что армия готова защищать “национальный суверенитет” в городе.
- 27 мая в Гонконге возобновились массовые демонстрации против рассмотрения китайского законопроекта о национальной безопасности Гонконга. Полиция использовала перцовые патроны для разгона демонстрантов.
- Во время протестов против законопроекта о национальной безопасности были арестован около 300 человек.