Китайский парламент проголосовал за закон о национальной безопасности Гонконга из-за которого на последние дни разворачивались протесты.

Об этом сообщается в материале американской медиакомпании CNN.

Национальный народный конгресс Китая, почти единогласно одобрил в четверг резолюцию о введении всеобъемлющего законодательства о безопасности в Гонконге.

Закон запрещает раскол, подрыв государственной власти, терроризм, иностранное вмешательство и позволяет органам государственной безопасности материкового Китая функционировать в городе.

Отмечается, что только один делегат проголосовал против, 2878 проголосовали за, еще шесть – воздержались.

Власти Китая избежали обсуждения инициативы с Гонконгом, прибегнув к конституционным механизмам.

Закон резко расширит власть Пекина над Гонконгом, где в прошлом году начались антиправительственные протесты, призывающие к большей демократии и автономии от материкового Китая.

Как известно, в соответствии с политикой “Одна страна, две системы” Гонконг сохраняет ограниченную демократию и гражданские свободы, находясь под контролем Пекина. Автономный регион также обладает особым торговым статусом с США, что дает ему определенные торговые льготы, которыми не обладает материковый Китай.