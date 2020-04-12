На российско-китайской границе власти Китая усилили карантинные меры для прибывающих из РФ для предотвращения завоза инфекции COVID-19 из территории РФ.

Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Сообщается, что в воскресенье власти Китая приняли решение усилить пограничный контроль в области городов, которые расположены возле российской границы, а также ввести карантинный режим.

Отметим, что 11 апреля в Китае зарегистрировано 99 случаев коронавируса, 97 из которых были завезены из РФ.

В пограничном городе Суйфэньхэ и Харбин, в столице провинции Хэйлунцзян, заявили, что всем прибывшим из-за границы потребуется пройти 28-дневный карантин и пройти диагностику.

Ранее Россия прекратила все полеты в Китай и закрыла сухопутную границу для входящего трафика из Китая.