Об этом сообщает международное агентство Reuters.
Сообщается, что в воскресенье власти Китая приняли решение усилить пограничный контроль в области городов, которые расположены возле российской границы, а также ввести карантинный режим.
Отметим, что 11 апреля в Китае зарегистрировано 99 случаев коронавируса, 97 из которых были завезены из РФ.
В пограничном городе Суйфэньхэ и Харбин, в столице провинции Хэйлунцзян, заявили, что всем прибывшим из-за границы потребуется пройти 28-дневный карантин и пройти диагностику.
Ранее Россия прекратила все полеты в Китай и закрыла сухопутную границу для входящего трафика из Китая.
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