В Киеве 5 нарушителям карантина выписаны штрафы в размере 17 тысяч гривен.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, на сегодняшний день киевская полиция составила уже 466 протоколов на нарушителей.

“На сегодняшний день полиция составила уже 466 протоколов на нарушителей. Из них за нарушение режима обсервации за два дня составили более 60 административных протоколов. На 5 человек уже наложили взыскание 17 тысяч гривен. Другие протоколы сейчас на рассмотрении судов”, – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что контроль за выполнением режимов обсервации и самоизоляции, других ограничений по закону возложен на полицию.

“Мы постоянно в контакте с правоохранителями. И представители коммунальных служб помогают им”, – заявил столичный градоначальник.

Кличко напомнил, что ответственность за нарушения режима самоизоляции и обсервации следующая: первое нарушение – 17 тысяч гривен, второе – 34 тысячи гривен, третье – уголовная ответственность.

“Я уверен: те, кто плюет на правила, должны платить, и они будут платить”, – отметил Кличко.

Мэр Киева добавил, что в столице создан мониторинговый центр контроля за соблюдением самоизоляции больными, которые лечатся дома, и людьми на обсервации.

“Мониторинговый центр работает над сбором информации. Мы создаем единую базу, чтобы более тщательно контролировать возможные пути распространения вируса. Несмотря на постоянные призывы к жителям города и предпринимателям соблюдать ограничительные меры, еще есть много тех, кто пренебрегает правилами. Буквально вчера полиция составила протокол на предпринимателя, который не прекратил работу кафе. И в это кафе продолжали ходить люди”, – рассказал Кличко.

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(На видео – с 7:55)

Стоит отметить, что после традиционного обращения к киевлянам и призывов соблюдать карантин Кличко надел маску со своим выражением “Хватит шастать!”.

Указанное выражение прозвучало на вчерашнем брифинге мэра Киева.

“Всем “не верю в угрозу – и это не про меня” скажу: спуститесь, пожалуйста, на землю! Прекратите шляться по городу, игнорируя ограничения, введенные, чтобы вас спасти!.. Прошу: хватит шастать без крайней надобности! Будьте здоровы”, – заявил тогда Кличко.