Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве уже 161 человек имеет подтвержденный диагноз COVID-19.

“За прошедшие сутки в Киеве зарегистрировано еще 29 новых случаев. Количество киевлян с подтвержденным диагнозом – 161 человек. Один случай летальный… 70-летний мужчина, к сожалению, умер”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что заболели 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет и 10 женщин – от 36 до 62 лет. Госпитализированы 18 пациентов, еще 11 киевлян лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко добавил, что выздоровели уже 12 пациентов.

“Также сообщу, что 12 пациентов, большая часть которых лечилась в Александровской больнице, выздоровели. Их выписали домой”, – подчеркнул Кличко.

На сегодняшний день экспресс-тестами в столице протестировано почти 2200 людей, лабораторно обработано 1202 образцов. Еще на исследовании находятся 404 образца.

“За всеми цифрами, которые я озвучил, – человеческие жизни. Вирус разгоняется! И нам нужно все больше средств на борьбу с ним. Усилия и помощь киевлян – это ваше сознание и понимание опасности. И соблюдение всех ограничений. Это для каждого из нас инстинкт самосохранения”, – заявил Кличко.