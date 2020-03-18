Об этом мэр Киева заявил в своем видеообращении.

“Я призываю киевлян: по возможности оставайтесь дома, избегайте контактов, это ваша безопасность и безопасность окружающих… Большинство предприятий перевели сотрудников на работу на удаленном режиме либо предоставили им отпуска, но есть и такие, которые обязывают сотрудников ездить на работу, угрожая увольнением. Это – безответственно в ситуации ограничительных мер. Я обращаюсь к Кабинету Министров обязать руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленную работу”, – сказал Кличко.

Он отметил, что остановка киевского метро, хоть и не было решением Киевсовета, но является мерой на опережение с целью не допустить дальнейшее распространение коронавируса.

“На самом деле мы не знаем, сколько среди нас инфицированных, пока не проявились симптомы”, – добавил Кличко.