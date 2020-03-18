В Киеве после прекращения работы метро на остановках наземного транспорта образовались огромные очереди.

Об этом сообщают киевляне в Facebook, публикуя фото и комментарии к ситуации.

“И так, начнем…Черниговская, все на 118”, – написала пользователь Инна Шафорост и опубликовала фото очереди на автобус возле станции метро “Черниговская”.

Также фото очередей опубликованы и в других группах соцсети.

“Киве на карантине и без метро выглядит вот так”, – сказано в комментарии к посту.

<noscript><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkiev.klab%2Fposts%2F3312684988760463&width=500" width="500" height="699" frameborder="0" scrolling="no"></noscript>

Например, на остановке автобуса 200, который ходит по маршруту от ул. Гаршина до ул. Ушакова образовались очереди, в которых ожидает 200 человек, сообщают очевидцы.

Также пользователи пишут об очередях и в других столичных районах. Отмечается, что наземного транспорта сегодня меньше.

Вместе с тем, народный депутат от партии “Европейская солидарность” Иванна Климпуш-Цинцадзе, комментируя ситуацию отметила, что решение властей об остановке киевского метрополитена не будет способствовать прекращению эпидемии.

“Никто не слышит, и сегодня уже длинные очереди на остановках других видов транспорта”, – написала она.

Отметим, киевский метрополитен прекратил работу 17 марта в 23:00 в связи с ужесточением мер по борьбе с коронавирусом.