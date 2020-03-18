Об этом сообщают киевляне в Facebook, публикуя фото и комментарии к ситуации.
“И так, начнем…Черниговская, все на 118”, – написала пользователь Инна Шафорост и опубликовала фото очереди на автобус возле станции метро “Черниговская”.
Также фото очередей опубликованы и в других группах соцсети.
“Киве на карантине и без метро выглядит вот так”, – сказано в комментарии к посту.
Например, на остановке автобуса 200, который ходит по маршруту от ул. Гаршина до ул. Ушакова образовались очереди, в которых ожидает 200 человек, сообщают очевидцы.
Также пользователи пишут об очередях и в других столичных районах. Отмечается, что наземного транспорта сегодня меньше.
Вместе с тем, народный депутат от партии “Европейская солидарность” Иванна Климпуш-Цинцадзе, комментируя ситуацию отметила, что решение властей об остановке киевского метрополитена не будет способствовать прекращению эпидемии.
“Никто не слышит, и сегодня уже длинные очереди на остановках других видов транспорта”, – написала она.
Отметим, киевский метрополитен прекратил работу 17 марта в 23:00 в связи с ужесточением мер по борьбе с коронавирусом.
- В Киевской области из-за коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации.
- Сегодня в 12:00 в Украине останавливаются все пассажирские перевозки.
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