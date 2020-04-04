Мэр Киева Виталий Кличко выразил мнение, что за две недели вспышку коронавируса в городе можно преодолеть.

Об этом он заявил в интервью “Радио Свобода”.

“Что касается ограничения карантина в городе Киеве, мы можем через 2 недели побороть эту инфекцию, но это зависит от каждого из нас. Нам нужно сделать все для того, чтобы эта цепь передачи инфекции от человека к человеку оборвалась… Нам нужно пройти вызов финансовых испытаний для каждого, для бюджета и города, и каждой семьи. Но, если мы будем ответственно относиться к каждому шагу, к советам и ко всем действиям, мы сможем это преодолеть”, – подчеркнул он.

Кличко выразил уверенность, что введение жестких карантинных ограничений в Киеве было правильным шагом.

“Я убежден, что мы сделали правильные шаги. Город Ухань – побратим Киева. После трагедии в Ухане все эксперты говорили, что эта проблема может стать мировой (так оно и проходит по тому сценарию), поэтому мы ввели жесткие меры ограничения передвижения по городу. Многие люди были недовольны, и нам нужно было много времени объяснять. После тех событий, которые произошли в Италии, многие люди уже смотрят на эту ситуацию по-другому”, – заявил столичный градоначальник.

Кличко считает, что ряд шагов – ограничение передвижения, закрытие школ и детских садов – были предприняты в стране вовремя.

“И на сегодняшний день Украина занимает последние места (я надеюсь, что так и останется) по распространению коронавируса”, – добавил он.