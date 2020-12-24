Об этом сообщает “Думская”.
Как пишут СМИ, скорее всего это была поклонница Кличко, которая попросила сфотографироваться. Кличко не отказал девушке, даже несмотря на неподходящую обстановку.
Фото: “Думская”
Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.
- 17 декабря в немецкой клинике “Шарите” умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.
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- Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.