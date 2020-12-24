На похоронах мэра Харькова Геннадия Кернеса присутствующий на церемонии мэр Киева Виталий Кличко сделал селфи с девушкой.

Об этом сообщает “Думская”.

Как пишут СМИ, скорее всего это была поклонница Кличко, которая попросила сфотографироваться. Кличко не отказал девушке, даже несмотря на неподходящую обстановку.

Фото: “Думская”

Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.