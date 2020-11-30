Украинский рэпер и лидер группы Mozgi Потап позвал российскую ведущую, певицу Ольгу Бузову записать совместную песню. Ольга ответила согласием. А вот украинцы засыпали Потапа гневными и оскорбительными комментариями, ведь Бузова является ярой поклонницей Путина и поддерживает аннексию Крыма.

#Буквы рассказывают, что думают украинцы о таком дуэте.

10 ноября в своем Instagram Потап опубликовал обращение “Зовем на фит Бузову”. Он заявил, что хочет записать песню с Бузовой и что это будет мегахит. Исполнитель попросил фанатов “тэгать” Бузову в комментариях, чтобы она поскорее откликнулась.

“Я считаю, что нам надо еще один фит. Я предлагаю… Я недавно смотрел на нее в “Танцах на льду”, мне очень понравилась Ольга Бузова. Передайте Оле Бузовой большой привет. Можно мы вас попросим, ребята, пожалуйста, найдите ее в Instagram. Напишите ей: “Оля, как тебе “Mozgi feat. Бузова?” Если Оля откликнется, это будет очень интересно. Мы сделаем такую бомбяру, что все закроют рот навсегда, потому что Mozgi отвечают за качество!”.

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И Бузова ответила Потапу.

“Леш, если это реально, напиши мне в личку. Мой телефон, я надеюсь, у тебя есть. А если это просто какой-то прикол, хватит надо мной издеваться”, – сказала она в сториз.

Позже Оля Бузова все же ответила согласием: “Я обещала Потапу подумать за эти выходные, раскинуть мозгами. Он вторую неделю предлагает фит. Почему бы нет? Ольга Бузова и MOZGI, это уже интересная “колаба”. Потап, я говорю да!”

Теперь в комментариях Потапу украинцы высказывают свое возмущение по поводу дуэта с Бузовой.

Люди прямо говорят, чтобы Потап уже переезжал в Россию и там творил свои хиты.

В ответ рэпер говорит, что будет “работать в озаренной моим творчеством родной Украине”. На это люди у него спросили, где именно Украина в его песнях.

Кто-то из пользователей сказал Потапу, что фит с Бузовой – это позор, на что рэпер ответил, что это все деньги.

На все негативные комментарии Потап реагирует свысока и с насмешками.

А еще Потап объяснил, почему он хочет трек с Бузовой: “Я делаю трек с Олей только потому, что хочу вам всем показать, какие вы и что вы из себя представляете. Это практически самоубийство. Но именно поэтому я хочу, чтобы вы кайфанули под этот трек. Потому что это просто классная песня – я хочу попасть в чарт и плейлист украинцев”.

Кто-то спросил Потапа, записал бы ли он песню с серийным убийцей Андреем Чикатило.

В 2017 году Ольгу Бузову внесли в базу сайта “Миротворец” за “сознательное нарушение государственной границы Украины” и “незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма”.

В своем Instagram Бузова опубликовала несколько фото и видео из аннексированного Крыма.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга Бузова (@buzova86)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга Бузова (@buzova86)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга Бузова (@buzova86)

В этом году Бузова, поздравляя Путина с его днем рождения, сказала, что все, чего она “достигла в России – добилась при Путине”.