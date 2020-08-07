Об этом он сказал в комментарии изданию LB.ua.
“Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией “Евраз”, и с доходов других бизнесов, которые хранились в “ПриватБанке”, – заявил олигарх.
Он также подчеркнул, что категорически отвергает все обвинения Минюста США.
Американская газета The Washington Post накануне сообщила, что Игорю Коломойскому, “одному из самых богатых людей Украины, имеющему связи с президентом Владимиром Зеленским”, Минюст США предъявил обвинения в хищении миллиардов “ПриватБанка” и отмывании этих денег.
Минюст США подал в Окружной суд США Южного округа Флориды два гражданских иска, в которых говорится, что коммерческая недвижимость Коломойского в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была куплена за счет средств, незаконно полученных из “ПриватБанка”, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег.
Напомним, что инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии #Буквам рассказал, что это дело перспективное именно на территории США: с участием Коломойского или без него. Для олигарха это дело означает конфискацию всего имущества на территории США, а также арест за пределами Украины.
- 4 августа агенты ФБР провели обыски в офисах компании, связанной с украинским олигархом Игорем Коломойским. Обыски были связаны с расследованием дела об отмывании денег и финансовом мошенничестве.
- В 2019 году “ПриватБанк” в своем иске о возмещении убытков, полученных в результате противоправных действий бывших владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — раскрыл десятки активов олигархов в США, купленных для “отмывания” денег. Речь шла о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости, гостиницах. В частности, была упомянута и компании Optima Ventures, входящая в состав Optima Management Group.