Украинский олигарх Игорь Коломойский, которому в США инкриминируют хищение и отмывание миллиардов долларов "ПриватБанка", отрицает все обвинения.

Об этом он сказал в комментарии изданию LB.ua.

“Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией “Евраз”, и с доходов других бизнесов, которые хранились в “ПриватБанке”, – заявил олигарх.

Он также подчеркнул, что категорически отвергает все обвинения Минюста США.

Американская газета The Washington Post накануне сообщила, что Игорю Коломойскому, “одному из самых богатых людей Украины, имеющему связи с президентом Владимиром Зеленским”, Минюст США предъявил обвинения в хищении миллиардов “ПриватБанка” и отмывании этих денег.

Минюст США подал в Окружной суд США Южного округа Флориды два гражданских иска, в которых говорится, что коммерческая недвижимость Коломойского в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была куплена за счет средств, незаконно полученных из “ПриватБанка”, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Напомним, что инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии #Буквам рассказал, что это дело перспективное именно на территории США: с участием Коломойского или без него. Для олигарха это дело означает конфискацию всего имущества на территории США, а также арест за пределами Украины.