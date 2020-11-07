Команда кандидата в президенты США Джо Байдена готовится к объявлению победы на выборах и заходу в Белый дом. На данный момент проводят собеседования с целью найти кандидатов на критически важные должности.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

На данный момент демократ Джо Байден лидирует в большинстве штатов, где еще продолжается подсчет голосов. Исходя из этого, его команда уже готовится занять Овальный кабинет в Белом доме. По этой причине начались собеседования с целью найти кандидатов на критически важные должности. В частности, это касается управления стратегией реагирования на эпидемию коронавируса.

Отчасти, такие слухи подтвердил сам Байден во время обращения к нации. Он рассказал о том, что вместе с сенатором Камалой Харрис встречался с некими людьми, которые помогают в разработке стратегии борьбы с коронавирусом. Также у него была встреча с некими чиновниками, которые участвуют в разработке стратегии по экономическому восстановлению и развитию страны.

По информации издания, команда Байдена уже нашла более 75 кандидатов на важные должности. Ко дню инаугурации, 20 января, они собираются найти 300 кандидатов на различные важные должности.

Советники Байдена посоветовали ему ускорить разработку плана перехода в Белый дом, учитывая темпы, которыми идет подсчет голосов. Возможно, первые имена чиновников администрации Байдена назовут уже на следующей неделе.

Советники и союзники Байдена разговаривают о том, кто займет ключевые должности в Западном крыле, а также – в других важных ведомствах. Ожидается, что имена министров назовут до Дня благодарения.

В предвыборном штабе Байдена еще в мае собрали деньги для того, чтобы обеспечить любой сценарий завершения выборов. В штабе продолжают сбор средств на случай необходимости проведения судебных тяжб с кампанией Трампа по пересчету голосов.

Группа по противодействию коронавирусу

Команда Байдена собрала два десятка экспертов в этой отрасли. Тема коронавируса была и остается основной в работе кампании Байдена, так как требует немедленного реагирования. Вместе с экспертами Байден разговаривал о разработке и поставках вакцины от коронавируса, а также – об обеспечении безопасности цепочки поставок.

Один их экспертов в этой группе – Вивек Мурти, бывший главный хирург при президенте Бараке Обаме. На протяжение нескольких месяцев он в частном порядке консультировал Байдена по вопросам пандемии. Он был инициатором того, чтобы сделать обязательным ношение защитных масок, а также – придерживаться норм социального дистанцирования.

Группа по экономическому развитию

У Байдена собрали группу “чиновников переходного периода”, которые занимаются изучением экономических мер, направленных на то, чтобы максимально быстро восстановить страну после пандемии.

Эта группа может посоветовать Байдену отменить какие-то нормативные акты в федеральных органах власти, в том числе принятые администрацией Трампа.

Байден сказал на встрече с ними, что два срока на должности вице-президента в Белом доме, а также понимание того, как работает президентская администрация изнутри – его важнейшие приоритеты в понимании построения структуры правительственной сетки.

Он сказал, что цель его миссии – собрать “разноплановую команду”, которая станет неким символом единства страны и общей сплоченной работы ради благополучия государства.

“Мужчины, женщины, геи, натуралы, центристы, все, черные, белые, азиаты… Очень важно, чтобы правительство было отражением страны, потому что каждый важен и привносит разные точки зрения”, – сказал Байден еще весной, говоря о своем предполагаемом кабинете министров.

Сенат и Палата представителей

Ранее Байден и представители Демократической партии говорили о том, что собираются взять под контроль Сенат. Но в некоторых штатах получить большинство голосов не удалось. Вероятнее всего, большинство в Сенате все же будет у республиканцев, а значит за ними будет право вето на самые высокие назначения.

В команде Байдена уже привлекли “ветеранов” из правительства времен президентства Барака Обамы, чтобы сформировать “правительство переходного периода”.

Кадровые назначения

В случае победы, Байден начнет с назначения чиновников на руководящие посты в Белом доме. Вероятнее всего, первым назовут имя главы администрации, самого влиятельного человека. Возможно, им станет Рон Клейн, экс-руководитель аппарата во время президентства Барака Обамы. Он координировал ответные меры на Эболу. Но это не окончательное решение, так как рассматриваются и другие кандидатуры.

На это же место претендует Тед Кауфман, бывший руководитель аппарата Байдена в Сенате. Также – Джефф Зиентс, бывший чиновник администрации Обамы.

У Байдена есть кандидат на пост советника по национальной безопасности. На одну из важных должностей в президентской администрации претендует советник Хиллари Клинтон, господин Салливан.

Основным кандидатом на пост главы министерства обороны является Мишель Флурнуа, бывшая заместитель министра обороны по вопросам политики, которая работала с официальными представителями Байдена во время кампании. Она будет первой женщиной, которую когда-либо назначали на такую должность.

Лаэль Брейнард, который входит в совет управляющих Федеральной резервной системы и работал в министерстве финансов при Обаме, является наиболее обсуждаемым кандидатом на пост главы департамента. У Байдена рассматривали возможность назначения на эту должность сенатора Элизабет Уоррен, но считают, что республиканцы не позволят сделать это, не дав голоса в Сенате.

Сьюзан Райс считается лучшим кандидатом на пост главы Госдепартамента в случае избрания Байдена. Ранее она была советником по национальной безопасности при администрации Обамы. Ее называли основным кандидатом на пост государственного секретаря.

Противоречия в команде Байдена

Учитывая многолетний опыт работы Байдена в Белом доме, у него есть связи с различными политиками, чиновниками и профессионалами в различной отрасли в той или иной сфере. Это грозит ему тем, что может быть слишком большое количество внешних советов от различных людей. Некоторые могут делать это в довольно радикальной форме.