Комендантский час и и тотальный контроль: советник Авакова прогнозирует чрезвычайное положение

Советник министра внутренних дел Иван Варченко предлагает по всей территории Украины принять меры чрезвычайного положения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Как Украина преодолеет коронавирус? Исходя из мирового опыта, прогнозирую: в ближайшие дни в Украине должны быть приняты меры чрезвычайного положения. По всей территории страны”, – предположил он.

По мнению советника министра внутренних дел, работать будет только бизнес, критически необходимый для жизнеобеспечения страны.

“Без нового платья, брюк, трусов или носков, без нового авто или похода в кафе, пару месяцев люди переживут. Те, кто этого не будет понимать, будет нести суровое наказание”, – написал Варченко.

Он отмечает, что “права на приватность своей жизни, личные данные, тайну передвижения частично уступят место и будут подчинены праву граждан на жизнь и здоровье”.

По его словам, ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения.

“Будет ограничена свобода передвижения. Свобода въезда и выезда в отдельные пункты и территории. Люди перестанут ездить на работу в офисы и организации, на предприятия, которые не являются критически необходимыми. Ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения”, — написал Варченко.

“В крайнем случае – граждане по дороге в аптеку или продуктовый магазин”, – отметил он.

Походы в гости будут запрещены, дети перестанут гулять по улицам, а спортсмены — бегать.

“Органы государственной власти и местного самоуправления, социально ответственный бизнес, волонтеры организуют обеспечение каждого адреса, где живут пенсионеры или социально незащищенные граждане, пакетом жизненно необходимой продукции, в т.ч. медикаментов”, – отметил советник министра.

Также советник министра внутренних дел анонсирует:

установление комендантского часа;

особый порядок распределения продуктов питания;

мобилизацию ресурсов предприятий, организаций и учреждений и переориентацию производства;

быстрое устранение руководителей госпредприятий, организаций и учреждений, которые будут ненадлежащим выполнять задания;

ограничение свободы передвижения и штрафы за нарушение домашней самоизоляции;

радикальное уменьшение объемов розничных наличных расчетов (вместо оплаты товаров и услуг банковскими карточками);

каждый будет иметь в кармане антисептик, на лице – маску, а на руках – перчатки;

максимальное привлечение правоохранительными органами к ответственности “вымогателей и мошенников, пытающихся заработать на беде”;

бригады медиков и других служб, которые будут проверять температуру граждан, которые передвигаются на улице, садятся в общественный транспорт или заходят в магазин/аптеку.

Варченко назвал такие меры “победой здравого смысла”, а не “поражением демократии”.

Стоит отметить, что пост Варченко лайкнул министр внутренних дел Арсен Аваков.