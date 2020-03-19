Комендантский час и и тотальный контроль: советник Авакова прогнозирует чрезвычайное положение

Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Как Украина преодолеет коронавирус? Исходя из мирового опыта, прогнозирую: в ближайшие дни в Украине должны быть приняты меры чрезвычайного положения. По всей территории страны”, – предположил он.
По мнению советника министра внутренних дел, работать будет только бизнес, критически необходимый для жизнеобеспечения страны.
“Без нового платья, брюк, трусов или носков, без нового авто или похода в кафе, пару месяцев люди переживут. Те, кто этого не будет понимать, будет нести суровое наказание”, – написал Варченко.
Он отмечает, что “права на приватность своей жизни, личные данные, тайну передвижения частично уступят место и будут подчинены праву граждан на жизнь и здоровье”.
По его словам, ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения.
“Будет ограничена свобода передвижения. Свобода въезда и выезда в отдельные пункты и территории. Люди перестанут ездить на работу в офисы и организации, на предприятия, которые не являются критически необходимыми. Ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения”, — написал Варченко.
“В крайнем случае – граждане по дороге в аптеку или продуктовый магазин”, – отметил он.
Походы в гости будут запрещены, дети перестанут гулять по улицам, а спортсмены — бегать.
“Органы государственной власти и местного самоуправления, социально ответственный бизнес, волонтеры организуют обеспечение каждого адреса, где живут пенсионеры или социально незащищенные граждане, пакетом жизненно необходимой продукции, в т.ч. медикаментов”, – отметил советник министра.
Также советник министра внутренних дел анонсирует:
установление комендантского часа;
особый порядок распределения продуктов питания;
мобилизацию ресурсов предприятий, организаций и учреждений и переориентацию производства;
быстрое устранение руководителей госпредприятий, организаций и учреждений, которые будут ненадлежащим выполнять задания;
ограничение свободы передвижения и штрафы за нарушение домашней самоизоляции;
радикальное уменьшение объемов розничных наличных расчетов (вместо оплаты товаров и услуг банковскими карточками);
каждый будет иметь в кармане антисептик, на лице – маску, а на руках – перчатки;
максимальное привлечение правоохранительными органами к ответственности “вымогателей и мошенников, пытающихся заработать на беде”;
бригады медиков и других служб, которые будут проверять температуру граждан, которые передвигаются на улице, садятся в общественный транспорт или заходят в магазин/аптеку.
Варченко назвал такие меры “победой здравого смысла”, а не “поражением демократии”.
Стоит отметить, что пост Варченко лайкнул министр внутренних дел Арсен Аваков.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса.
- По состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заражения, из них 2 летальных.
- Обычные хирургические маски (голубого цвета, продающиеся в аптеке) не защищают от вируса или бактерий. Об этом #Буквам рассказал Илья Бурлаченко, ассистент кафедры внутренней медицины №2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца.