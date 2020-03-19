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Комендантский час и и тотальный контроль: советник Авакова прогнозирует чрезвычайное положение

Советник министра внутренних дел Иван Варченко предлагает по всей территории Украины принять меры чрезвычайного положения.

Четверг, 19 марта 2020, 22:24

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Как Украина преодолеет коронавирус? Исходя из мирового опыта, прогнозирую: в ближайшие дни в Украине должны быть приняты меры чрезвычайного положения. По всей территории страны”, – предположил он.

По мнению советника министра внутренних дел, работать будет только бизнес, критически необходимый для жизнеобеспечения страны.

“Без нового платья, брюк, трусов или носков, без нового авто или похода в кафе, пару месяцев люди переживут. Те, кто этого не будет понимать, будет нести суровое наказание”, – написал Варченко.

Он отмечает, что “права на приватность своей жизни, личные данные, тайну передвижения частично уступят место и будут подчинены праву граждан на жизнь и здоровье”.

По его словам, ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения.

“Будет ограничена свобода передвижения. Свобода въезда и выезда в отдельные пункты и территории. Люди перестанут ездить на работу в офисы и организации, на предприятия, которые не являются критически необходимыми. Ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения”, — написал Варченко.

“В крайнем случае – граждане по дороге в аптеку или продуктовый магазин”, – отметил он.

Походы в гости будут запрещены, дети перестанут гулять по улицам, а спортсмены — бегать.

“Органы государственной власти и местного самоуправления, социально ответственный бизнес, волонтеры организуют обеспечение каждого адреса, где живут пенсионеры или социально незащищенные граждане, пакетом жизненно необходимой продукции, в т.ч. медикаментов”, – отметил советник министра.

Также советник министра внутренних дел анонсирует:

установление комендантского часа;

особый порядок распределения продуктов питания;

мобилизацию ресурсов предприятий, организаций и учреждений и переориентацию производства;

быстрое устранение руководителей госпредприятий, организаций и учреждений, которые будут ненадлежащим выполнять задания;

ограничение свободы передвижения и штрафы за нарушение домашней самоизоляции;

радикальное уменьшение объемов розничных наличных расчетов (вместо оплаты товаров и услуг банковскими карточками);

каждый будет иметь в кармане антисептик, на лице – маску, а на руках – перчатки;

максимальное привлечение правоохранительными органами к ответственности “вымогателей и мошенников, пытающихся заработать на беде”;

бригады медиков и других служб, которые будут проверять температуру граждан, которые передвигаются на улице, садятся в общественный транспорт или заходят в магазин/аптеку.

Варченко назвал такие меры “победой здравого смысла”, а не “поражением демократии”.

Стоит отметить, что пост Варченко лайкнул министр внутренних дел Арсен Аваков.

  • В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса.
  • По состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заражения, из них 2 летальных.
  • Обычные хирургические маски (голубого цвета, продающиеся в аптеке) не защищают от вируса или бактерий. Об этом #Буквам рассказал Илья Бурлаченко, ассистент кафедры внутренней медицины №2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца.
Теги: Варченко, Арсен Аваков, коронавирус, чрезвычайное положение

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