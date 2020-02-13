Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий принял решение о невозможности поставок воды в аннексированный Крым до его деоккупации.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава комитета, народный депутат Дмитрий Лубинец.

Выездное заседание состоялось накануне на КПВВ “Чонгар” (Херсонская область). В нем приняли участие председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, министр по делам ветеранов Оксана Коляда, омбудсмен Людмила Денисова и другие.

“Комитет выразил четкую позицию о недопустимости рассмотрения вопроса водоснабжения в Крым, пока полуостров остается аннексирован Россией”, – написал Лубинец.

В ходе заседания нардеп заявил, что “любые спекуляции насчет обмена оккупированного Донбасса на поставки воды в оккупированный Крым являются неприемлемыми, циничными и аморальными”.

“Это попытка торговать гражданами Украины, которые для государства все равны и имеют одинаковое право на защиту своих интересов”, – подчеркнул Лубинец, которого цитирует представительство президента Украины в АР Крым.

В комментарии журналистам по итогам заседания комитета Лубинец сообщил, что вопрос водоснабжения Крыма может быть решен только после возвращения полуострова в состав Украины.

“Мы отметили в своем решении, что вопрос обеспечения водой Автономной Республики Крым должен быть решен после того, как Украина фактически вернет контроль на АР Крым. Это первое. Второе – этот вопрос должен зависеть от решения Совета национальной безопасности и обороны. Мы четко подчеркиваем: нельзя решить вопрос Донбасса за счет Крыма, а вопрос Крыма – за счет Донбасса. Это не связано между собой. Агрессор один – это Российская Федерация. Разница только в том, что Крым агрессор аннексировал и четко для всего международного сообщества признал свою агрессию, а на территории Донецкой и Луганской областей он прикрывается де-факто непризнанными “республиками” “ДНР/ЛНР”. Хотя все в мире четко понимают, что это РФ”, – подчеркнул Лубинец.

Министр Коляда, в свою очередь, уточнила, что вопрос водоснабжения Крыма на заседаниях Правительства “ни разу не поднимался”.

Прес-конференція щодо результатів виїзного засідання Комітету Верховної Ради ⬇️ Опубліковано Юрій Гусєв Середа, 12 лютого 2020 р.

(На видео – с 15:00)

Ранее глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявил, что возобновил бы водоснабжение аннексированного Крыма в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

“Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу – моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел. Потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины… Если это будет обмен, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, мы устанавливаем полный контроль над границей, и за это нужно дать воду в Крым, я бы на такое пошел”, — сообщил нардеп.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией поставки воды на полуостров прекратили.

В июле 2018 года стало известно, что Украина заканчивает строительство дамбы на Северо-Крымском канале. Однако подача воды станет возможной только после возвращения Крыма под контроль Украины.