Об этом заявила бывшая жена работника организации Trump Дженнифер Вайссельберг в интервью изданию Business Insider.

По словам женщины, компания держала власть над работниками через странные финансовые договоренности. В частности, работникам арендовали дома, оплачивали обучение их детей, однако не повышали заработную плату.

“Они хотят, чтобы вы совершали преступления, но не говорили об этом. Это очень контролируют”, – сказала Вайссельберг.

Отметим, что Дженнифер Вайссельберг является свидетелем в расследовании возможных финансовых преступлений Трампа. В период между 2004 и 2018 годами она была замужем за Барри Вайссельбергом, сыном Аллена Вайссельберга, многолетнего финансового директора Трампа. В то же время Барри Вайссельберг занимает высокую должность в компании экс-президента.

Дженнифер Вайссельберг заявила, что передала прокурорам “семь коробок” документов, которые она получила в процессе развода. Прокуроры окружной прокуратуры Манхэттена и генеральной прокуратуры Нью-Йорка расследуют, не нарушала ли компания Трампа налоговое законодательство, искажая финансовую информацию, чтобы получить выгодные условия займа и уплатить мало налогов.

Дженнифер Вайссельберг сказала, что компания сохранила власть над ключевыми работниками, предложив повышение. Ежегодно Трамп или Аллен Вайссельберг предлагают сотрудникам оплачивать жилье и обучение их детей. Однако заработные платы работников остаются такими же. По словам женщины, основная заработная плата ее бывшего мужа существенно не изменилась за примерно 20 лет работы в организации Трампа.

“Это было примерно так: вместо повышения, они платили за обучение моей дочери. Вместо повышения они платили за квартиру”, – рассказала она.

Дональд и Мелания Трамп подарили Дженнифер и Барри квартиру в их доме Trump Parc East возле Центрального парка на Манхэттене.

Пара платила всего 400 долларов в месяц за коммунальные услуги и другие сборы. Это гораздо ниже рыночной ставки аренды, призналась Дженнифер Вайссельберг.

Эти неформальные договоренности, хоть и выглядели щедрыми, на самом деле служили способом удержать сотрудников организации Trump, сказала женщина

“Очевидно, это не подарок, когда ты получаешь одинаковую зарплату в течение 20 лет. Потому что если ты хочешь остаться и зарабатывать те же деньги – ты там живешь. Если хочешь уйти, где ты собираешься жить?”, – отметила она.

Поскольку Аллен Вайссельберг занимался финансами как компании Трампа, так и его семьи, подобные подарки также были способом избежать уплаты налогов, сказала Дженнифер Вайссельберг.

“Это компенсация. Они просто платят за все, вместо того, чтобы платить за работу. Это был способ, которым Аллен решил зарабатывать на пользу Дональду или избегать налогов с работников, государственных налогов, налогов на подарки“, – добавила женщина.