Такое мнение в комментарии #Буквам высказал заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков.

“Если вы видели мои последние публикации, то я уже отмечал, что конкурс был непрозрачным и были включены те механизмы, которые не позволяли выставить понятные критерии для определения победителя, который бы дал лучшие условия поставки”, – отметил Щуриков.

Согласно протоколу от 17 июля, правления завода отобрало компании MADDOX SA, IBE Trade Corp, “Агро газ трейдинг” и отказало в участии в конкурсе двум известным в Украине брендам Socar и ОККО.

“Очень странно, что отклонили компании, которые являются топовыми и в сознании людей, и на рынке”, – отметил он.

“Это при том, что всем известно, что Socar имеет свое производство карбамида в Черноморском регионе, в прошлом году они запустили завод. А ОККО – крупный потребитель карбамида, потому что является также сельхозпроизводителем”, – напомнил Щуриков.

Последние пять лет невозможно было работать прогнозируемо в связи с позорными рыночными условиями, когда газ был по 400 долларов, а карбамид по нынешней цене. Сейчас же, когда цена на газ вдвое дешевле, есть интерес к заводу. Поэтому, по моему мнению, задача была сорвать конкурс или обеспечить избрание “удобного” контрагента, а не прозрачно его провести “, – отметил Щуриков.

Он также сообщил, что Socar подал иск и суд остановил проведение конкурса.

“На сегодня есть соответствующее постановление суда в обеспечение иска Socar, который остановил проведение конкурса”, – рассказал первый заместитель директора ОПЗ.

“Поэтому мое мнение, что хотели сорвать конкурс и оставить ситуацию как есть”, – считает Щуриков.

При этом он отметил, что компания “Агро газ трейдинг” выполняет сейчас условия контракта и могла бы продолжать работу без каких-либо конкурсов.

На вопрос, будет ли приватизация завода, Щуриков выразил сомнение, поскольку никаких предприватизационных шагов не принято.

На вопрос о взятках, которые уже дважды предлагали главе ФГИ, чтобы получить право поставок на завод, Щуриков отметил, что “проходимцев вокруг завода всегда было много”. В то же время он выразил мнение, что этими задержаниями пытаются отвлечь внимание от реальной коррупции.