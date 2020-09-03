Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения отдельных избирательных процедур» был провален большинством, чтобы отомстить оппозиции.

Об этом свидетельствует комментарий Александра Корниенко в чате фракции «Слуги народа».

На вопрос одного из депутатов, когда законопроект вернут на доработку, потому что до выборов осталось меньше двух месяцев, Корниенко ответил: «Это политическая позиция фракции и руководства в ответ на блокирование оппозицией нашей правки про возможность ЦВК проводить опросы».

«Правка абсолютно нормальна и выписана со всеми запобижныками по финансированию, и без возможности ставить вопросы по ситуации на временно оккупированных территориях», – добавил Корниенко.