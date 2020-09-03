Об этом свидетельствует комментарий Александра Корниенко в чате фракции «Слуги народа».
На вопрос одного из депутатов, когда законопроект вернут на доработку, потому что до выборов осталось меньше двух месяцев, Корниенко ответил: «Это политическая позиция фракции и руководства в ответ на блокирование оппозицией нашей правки про возможность ЦВК проводить опросы».
«Правка абсолютно нормальна и выписана со всеми запобижныками по финансированию, и без возможности ставить вопросы по ситуации на временно оккупированных территориях», – добавил Корниенко.
- Как известно, на этой неделе депутаты большинства инициировали изменения в законодательство, чтобы предоставить ЦИК право в день выборов проводить опросы общественного мнения. Депутаты других фракций обвинили их в попытке таким образом легализовать щекотливые вопросы по Донбассу или поставке воды в Крым. В среду вопрос был снят с рассмотрения по инициативе Корниенко, но на утро четверга снова срочно собрали комитет.
- Правка не набрала достаточного количества голосов в комитете, попытку переголосовать заблокировала оппозиция. А потом сам законопроект, где должна быть правка, был провален в зале парламента.
- Юрист, экс-заместитель главы ЦИК Андрей Магера считает, что предложение фракции “Слуги народа” разрешить Центральной избирательной комиссии проводить социологические опросы направлена на то, чтобы все их контролировать.“Право проводить социологические опросы, исследования и так далее — это не совсем свойственная функция Центральной избирательной комиссии, как государственного органа. По моему мнению, для этого достаточно социологических различных служб, и достаточно уважаемых, работающих годами, и к работе которых нет никаких замечаний”, – сказал Магера в комментарии “Буквам”.“