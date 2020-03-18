Государственная таможенная служба не планирует вводить дополнительные меры контроля за почтовыми отправлениями, поскольку риск распространения вируса таким образом отсутствует.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефьодов в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

“Всемирная организация здоровья не подтверждает перенесение вируса на физических предметах дольше нескольких часов, поэтому риска в почте мы не видим сейчас. Если рекомендации изменятся, будем думать”, – сказал он.

В то же время, по словам Нефьодова, некоторые задержки в почтовых отправлениях возможны из-за сокращения количества рейсов и увеличение времени на прохождение границ грузовым транспортом.

“Но надеемся, что остановки торговли через интернет или доставки товаров пока не будет”, – добавил глава Гостаможни.

Напомним, что с полуночи 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.