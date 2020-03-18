Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефьодов в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.
“Всемирная организация здоровья не подтверждает перенесение вируса на физических предметах дольше нескольких часов, поэтому риска в почте мы не видим сейчас. Если рекомендации изменятся, будем думать”, – сказал он.
В то же время, по словам Нефьодова, некоторые задержки в почтовых отправлениях возможны из-за сокращения количества рейсов и увеличение времени на прохождение границ грузовым транспортом.
“Но надеемся, что остановки торговли через интернет или доставки товаров пока не будет”, – добавил глава Гостаможни.
Напомним, что с полуночи 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
- Накануне сообщалось, что в Украине зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14.
- Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области.