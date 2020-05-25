По состоянию на 25 мая в Украине зафиксировано наименьшее с начала апреля суточное количество новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за сутки заболели 259 людей: из них 16 детей и 43 медика.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было обнаружено: в Черновицкой области (45), Львовской области (27) и Киеве (29).

За сутки зафиксировано еще 6 летальных случаев. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 623 человека. В то же время выздоровели 126 человек. В общем 7234 пациента уже излечились от COVID-19.

За все время эпидемии в Украине заболели 21 тыс. 245 человек: из них 1546 детей и 4112 медиков.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 291 тыс. 868 образцов методом ПЦР (6270 исследований за минувшие сутки).

Всего нуждались в госпитализации 6620 человек, из них 262 ребенка и 763 медика.

К аппаратам искусственной вентиляции легких за время вспышки были подключены 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 892 случая заражения; из них 15 летальных; 472 пациента выздоровели;

• Волынская область – 783 случая COVID-19; 23 человека скончались, 182 выздоровели;

• Днепропетровская область – 875 случаев заболевания; 17 человек скончались, 191 выздоровел;

• Донецкая область – 148 случаев; из них 4 летальных; 61 пациент выздоровел.

• Житомирская область – 641 случай заражения; 13 пациентов скончались, 284 выздоровели;

• Закарпатская область – 1082 случая COVID-19; 27 человек скончались, 280 выздоровели;

• Запорожская область – 415 случаев; из них 12 летальных; 226 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 1281 случай COVID-19; 74 человека скончались, 637 выздоровели;

• город Киев – 2652 случая коронавируса; из них 60 летальных; 360 человек выздоровели;

• Киевская область – 1437 случаев; 30 человек скончались, 300 выздоровели;

• Кировоградская область – 478 случаев коронавируса; 23 пациента скончались, 358 выздоровели;

• Луганская область – 43 случая заболевания; 34 пациента выздоровели;

• Львовская область – 1360 случаев; 36 человек скончались, 287 выздоровели;

• Николаевская область – 281 случай заражения; 7 пациентов скончались, 117 выздоровели;

• Одесская область – 832 случая COVID-19; 14 человек скончались, 138 выздоровели;

• Полтавская область – 266 случаев; из них 11 летальных; 236 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 1434 случая COVID-19; 31 человек скончался, 587 выздоровели;

• Сумская область – 166 случаев коронавируса; из них 4 летальных; 112 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 1121 случай COVID-19; 24 человека скончались, 791 выздоровел;

• Харьковская область – 912 случаев; из них 38 летальных; 208 пациентов выздоровели;

• Херсонская область – 177 случаев; из них 2 летальных; 146 человек выздоровели;

• Хмельницкая область – 364 случая заражения; из них 9 летальных; 100 пациентов выздоровели;

• Черкасская область – 391 случай заболевания; 16 человек скончались, 276 выздоровели;

• Черновицкая область – 3083 случая COVID-19; 127 человек скончались, 804 выздоровели;

• Черниговская область – 131 случай коронавируса; 6 человек скончались, 47 выздоровели.

Что касается ситуации в Киеве, то, как рассказал сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, среди 29 человек, которые заболели за сутки, есть трое медиков. В течение суток скончался еще один человек.

Среди новых заболевших:

• 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет;

• 11 мужчин в возрасте от 37 до 75 лет;

• две девочки – одиннадцати и двенадцати лет, а также мальчик, которому 10 лет.

Согласно обнародованной мэром Киева карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 сейчас зафиксировано в Дарницком районе столицы (530 случаев).

На втором месте по количеству заболевших – Печерский район Киева (425 случаев).

Далее идут Деснянский (283 случая), Соломенский (239), Днепровский (236), и Голосеевский (223) районы столицы.

Наименьшее количество случаев COVID-19 – в Подольском районе Киева (133 случая).