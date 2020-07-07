По состоянию на 7 июля количество случаев коронавируса в Украине превысило 49,6 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за минувшие сутки заболели 564 человека: в том числе 19 детей и 16 медиков.

Больше всего новых случаев обнаружили: во Львовской области (144), Закарпатской области (83) и Киеве (63).

При этом новых случаев не выявили в 5 регионах Украины: в Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях.

За сутки скончался еще 21 пациент. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 1283 человека. При этом выздоровели за сутки еще 490 человек. С начала вспышки преодолели коронавирус 22 тысячи 193 пациента.

За все время эпидемии в Украине заболели 49 тысяч 607 человек: в том числе 3569 детей и 7046 медиков.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 1979 случаев; из них 32 летальных; 1366 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 2788 случаев; 70 человек скончались, 873 выздоровели;

• Днепропетровская область – 1116 случаев; 23 человека скончались, 981 выздоровел;

• Донецкая область – 686 случаев; из них 10 летальных; 173 пациента выздоровели;

• Житомирская область – 1469 случаев; 30 человек скончались, 994 выздоровели;

• Закарпатская область – 3458 случаев; 117 человек скончались, 1029 выздоровели;

• Запорожская область – 598 случаев; из них 18 летальных; 454 пациента выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 2744 случая; 104 человека скончались, 1185 выздоровели;

• город Киев – 5665 случаев; 119 человек скончались, 1848 выздоровели;

• Киевская область – 2809 случаев; 55 человек скончались, 1522 выздоровели;

• Кировоградская область – 663 случая; 32 человека скончались, 566 выздоровели;

• Луганская область – 85 случаев; 64 пациента выздоровели;

• Львовская область – 6445 случаев; 164 человека скончались, 971 выздоровел;

• Николаевская область – 461 случай; из них 11 летальных; 318 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 1919 случаев; из них 25 летальных; 832 пациента выздоровели;

• Полтавская область – 325 случаев; 13 человек скончались, 277 выздоровели;

• Ровенская область – 4228 случаев; 78 человек скончались, 2195 выздоровели;

• Сумская область – 321 случай; из них 5 летальных; 258 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 2108 случаев; 31 человек скончался, 1301 выздоровел;

• Харьковская область – 2416 случаев; 94 человека скончались, 1237 выздоровели;

• Херсонская область – 196 случаев; из них 3 летальных; 184 пациента выздоровели;

• Хмельницкая область – 842 случая; из них 20 летальных; 602 пациента выздоровели;

• Черкасская область – 678 случаев; 26 человек скончались, 519 выздоровели;

• Черновицкая область – 5032 случая; 190 человек скончались, 2299 выздоровели;

• Черниговская область – 576 случаев; из них 13 летальных; 145 пациентов выздоровели.

Статистика не содержит данных с временно оккупированных территорий Украины.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано: в Черновицкой (282,1), Львовской (211,5) и Закарпатской (184,4) областях.

Сейчас госпитализированы 4216 человек, из них 106 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13 тыс. 243 пациента, в подключении к аппарату ИВЛ – 415 пациентов.

За сутки исследовано 9343 образцов методом ПЦР.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 731 тыс. 858 образцов методом ПЦР и 282 тыс. 960 образцов – методом ИФА (на антитела к COVID-19).