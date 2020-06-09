По состоянию на 9 июня количество случаев коронавируса COVID-19 в Украине приближается к отметке в 28 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за сутки заболели 394 человека: из них 39 детей и 34 медика.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было обнаружено: во Львовской области (49), Закарпатской области (39), Житомирской области (38) и Киеве (33).

При этом ни одного случая заражения за сутки не зафиксировано: в Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Херсонской и Хмельницкой областях.

В течение суток скончались еще 13 человек. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 810 человек (в том числе 40 медиков). При этом за сутки выздоровели 217 пациентов. С начала вспышки преодолели коронавирус 12 тыс. 412 человек: в том числе 2896 медработников и 897 детей.

За все время эпидемии в Украине заболели 27 тыс. 856 человек (среди них 2003 ребенка и 5135 медиков).

Всего нуждались в госпитализации 8242 человека, из них 326 детей и 982 медика.

К аппаратам искусственной вентиляции легких за время вспышки были подключены 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 437 тыс. 444 образца методом ПЦР и 46 тыс. 237 образцов – методом ИФА (на антитела к COVID-19).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 1175 случаев заражения; из них 20 летальных; 728 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 1113 случаев заболевания; 34 человека скончались, 299 выздоровели;

• Днепропетровская область – 971 случай COVID-19; из них 22 летальных; 629 пациентов выздоровели;

• Донецкая область – 235 случаев коронавируса; из них 6 летальных; 121 пациент выздоровел;

• Житомирская область – 935 случаев; 16 человек скончались, 500 выздоровели;

• Закарпатская область – 1425 случаев; 32 человека скончались, 606 выздоровели;

• Запорожская область – 499 случаев COVID-19; из них 14 летальных; 290 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 1602 случая заражения; 88 человек скончались, 992 выздоровели;

• город Киев – 3523 случая COVID-19; 79 человек скончались, 925 выздоровели;

• Киевская область – 1836 случаев коронавируса; 37 человек скончались, 577 выздоровели;

• Кировоградская область – 562 случая; из них 28 летальных; 422 пациента выздоровели;

• Луганская область – 54 случая COVID-19; 43 пациента выздоровели;

• Львовская область – 2211 случаев заражения; 73 человека скончались, 531 выздоровел;

• Николаевская область – 309 случаев COVID-19; из них 7 летальных; 195 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 1010 случаев заболевания; из них 18 летальных; 376 пациентов выздоровели;

• Полтавская область – 274 случая; 13 человек скончались, 256 выздоровели;

• Ровенская область – 2094 случая; 44 человека скончались, 1093 выздоровели;

• Сумская область – 198 случаев COVID-19; из них 5 летальных; 158 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 1305 случаев коронавируса; 26 человек скончались, 987 выздоровели;

• Харьковская область – 1305 случаев заражения; 54 человека скончались, 597 выздоровели;

• Херсонская область – 179 случаев COVID-19; из них 3 летальных; 172 пациента выздоровели;

• Хмельницкая область – 518 случаев; из них 13 летальных; 338 пациентов выздоровели;

• Черкасская область – 490 случаев; 18 человек скончались, 346 выздоровели;

• Черновицкая область – 3729 случаев COVID-19; 152 человека скончались, 1150 выздоровели;

• Черниговская область – 304 случая; из них 8 летальных; 81 пациент выздоровел.