В Черновицкой области, где накануне был зафиксирован первый в Украине случай коронавируса, отменяют массовые мероприятия и закрыли на карантин вузы и школы.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации.

В четверг, 5 марта, в состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам заседания комиссии в области принято решение ввести карантин в учебных заведениях и отменить массовые мероприятия.

“Принято решение до 22.03.20 приостановить учебный процесс в школах, колледжах и высших учебных заведениях Черновицкой области. Органам местной власти рекомендовано приостановить работу дошкольных учебных заведений. Также рекомендовано отменить все массовые мероприятия в области”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в инфекционном отделении областной клинической больницы находятся еще 5 человек, у которых есть признаки инфекционного заболевания и вернулись из стран, где зафиксированы случаи COVID-19. Анализы этих пациентов направлены на исследование в Киев.