Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации.
В четверг, 5 марта, в состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам заседания комиссии в области принято решение ввести карантин в учебных заведениях и отменить массовые мероприятия.
“Принято решение до 22.03.20 приостановить учебный процесс в школах, колледжах и высших учебных заведениях Черновицкой области. Органам местной власти рекомендовано приостановить работу дошкольных учебных заведений. Также рекомендовано отменить все массовые мероприятия в области”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в инфекционном отделении областной клинической больницы находятся еще 5 человек, у которых есть признаки инфекционного заболевания и вернулись из стран, где зафиксированы случаи COVID-19. Анализы этих пациентов направлены на исследование в Киев.
- Накануне в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- Соседи заболевшего коронавирусом COVID-19 жителя Черновцов протестовали, требуя госпитализировать его супругу.
- 4 марта в Черновцах госпитализировали еще троих человек с подозрением на заражение коронавирусом.