Об этом сообщает местное СМИ “Чернівецький промінь”.

Как сообщалось ранее, сегодня, 3 марта, в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Заболел житель Черновицкой области, который вместе с женой вернулся из Италии. У супруги больного отсутствуют симптомы заболевания, потому она находилась на самоизоляции в собственной квартире.

Соседи семейной пары устроили акцию протеста. Они перекрыли дорогу и требовали, чтобы супругу больного поместили на обсервацию в больницу, поскольку она также может быть больна и заразить других.

В связи со сложившейся ситуацией на место прибыли местные чиновники (в том числе городской голова Алексей Каспрук) и правоохранители. Они уверяли местных жителей, что находясь на самоизоляции в своей квартире женщина не представляет для них опасности, поскольку вирус передается только при близком контакте.

Чернівчани вимагають ізолювати дружину хворого на коронавірус Чернівчани вимагають ізолювати дружину хворого на коронавірус Gepostet von Чернівецький промінь am Dienstag, 3. März 2020

Однако местные жители стояли на своем. Потому власти приняли решение прислушаться к требованиям протестующих. Присутствующие на месте правоохранители проинформировали, что сегодня за пациенткой приведет “скорая” и она будет доставлена в медучреждение для пребывания на обсервации.

Помимо этого, у женщины будут брать мазки и отправлять на исследование, чтобы удостовериться, больна она или нет, не дожидаясь момента, когда у нее могут появиться первые симптомы заболевания.

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