В Черновцах госпитализировали еще троих человек с подозрением на заражение коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

“Еще 3 черновчан госпитализировали с признаками инфекционного заболевания и историей путешествия в страны, где официально подтверждены случаи коронавируса”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас людей осматривают инфекционисты.

В то же время, по данным “UA: Буковина”, двое мужчин и женщина имеют симптомы ОРВИ. Через несколько часов инфекционисты установят, ОРВИ ли это. Если не подтвердят, будут проверять на коронавирус.

Пациентов привезли на машине скорой помощи. Машину сразу отправили на дезинфекцию.

Стоит отметить, что по состоянию на среду, 4 марта, в Украине есть еще шесть подозрений на коронавирус COVID-19.