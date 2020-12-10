В Министерстве охраны здоровья Украины рассчитывают, что ужесточение карантина (локдаун) в январе позволит сократить заболеваемость коронавирусом COVID-19 на 40-50%.

Об этом рассказал сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

“Если мы говорим о жестком локдауне в том виде, в котором он происходит, например, в европейских странах, где действует комендантский час, и люди не имеют права уходить из дома более чем на 1 км, чтобы сходить в продуктовый магазин, то за три недели снижается до 80% количество заболевших… Мы рассчитываем на эффект не менее 40-50%, до 50% снижения количества инфицированных за этот период“, – подчеркнул Степанов.

Он напомнил, что с 00:00 8 января и до 00:00 25 января на территории Украины будут действовать следующие усиленные карантинные меры:

• запрещена работа заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос);

• запрещена работа развлекательных заведений;

• запрещена работа заведений торговли непродовольственными товарами;

• не разрешается работа учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

• запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов;

• не разрешается работа непродовольственных рынков;

• будет запрещено посещение учреждений образования, кроме детсадов (чтобы работающие люди могли отвести ребенка в детсад).

Степанов также подтвердил, что во время локдауна будут работать горнолыжные курорты (о чем ранее сообщал главный санитарный врач Виктор Ляшко). Стоит отметить, что во вчерашней инфографике Кабмина горнолыжные курорты отдельным пунктом не указаны.

По словам Степанова, будет разрешена “организация горнолыжного досуга, но без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков”.

“Разрешается организация новогодних елок, но без концертов, без проведения новогодних ярмарок, в том числе и продовольственных”, – добавил министр.

По словам главы МОЗ, на период локдауна разрешается проведение официальных спортивных мероприятий, но без зрителей и с соблюдением эпидемиологических норм.

Всем учреждениям и организациям на период локдауна рекомендовано перейти на дистанционный режим работы.

Комментируя разрешение на работу общественного транспорта во время локдауна, Степанов отметил, что в рамках жесткого карантина “очень сильно снижается мобильность населения”.

“Как следствие, существенно снижается количество людей, которые пользуются транспортом. Это исключительно те люди, которые будут ездить на работу, в том числе которые работают на объектах критической инфраструктуры. Или наши медработники… В таком случае количество людей, которые находятся в транспорте, будет очень небольшим. И риск инфицирования при соблюдении всех мер, пользования масками, будет минимальным”, – заявил министр.

(На видео – с 8:25)