По состоянию на 19 февраля в Украине подтверждено более 6,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и свыше 5 тысяч выздоровлений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 6 531 человека: в частности, заболели 418 детей и 285 медиков.

В больницы госпитализированы еще 2304 человека.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581) областях, г. Киев (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.

В течение суток скончались 120 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 24 972 человека. Выздоровели за сутки 5857 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 139 тыс. 977 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 293 672 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 61 215 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 26 095, методом ИФА -15 567, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 553).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 651 тыс. 624 ПЦР-тестирования.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 544 случая за сутки; всего выявлено 133 891 случай – 2564 человека скончались, 91 037 выздоровели;

• Винницкая область – 581 случай за сутки; всего зафиксировано 31 775 случаев – 605 человек скончались, 26 135 выздоровели;

• Волынская область – 180 случаев за сутки; всего обнаружено 38 702 случая – 615 человек скончались, 35 944 выздоровели;

• Днепропетровская область – 397 случаев за сутки; за все время подтверждено 71 294 случая – 1939 человек скончались, 66 217 выздоровели;

• Донецкая область – 132 случая за сутки; всего диагностировано 46 183 случая – 1034 человека скончались, 43 211 выздоровели;

• Житомирская область – 260 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 47 660 случаев – 793 человека скончались, 43 474 выздоровели;

• Закарпатская область – 397 случаев за сутки; всего выявлено 36 499 случаев – 829 человек скончались, 29 605 выздоровели;

• Запорожская область – 182 случая за сутки; всего диагностировано 68 555 случаев – 1044 пациента скончались, 64 277 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 753 случая за сутки; всего обнаружено 58 052 случая – 1087 человек скончались, 46 655 выздоровели;

• Киевская область – 365 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 72 820 случаев – 1212 пациентов скончались, 66 610 выздоровели;

• Кировоградская область – 63 случая за сутки; всего зафиксировано 10 290 случаев – 361 пациент скончался, 7759 выздоровели;

• Луганская область – 43 случая за сутки; за все время обнаружено 14 674 случая – 444 человека скончались, 13 360 выздоровели;

• Львовская область – 422 случая за сутки; всего выявлено 75 491 случай – 2217 человек скончались, 67 429 выздоровели;

• Николаевская область – 182 случая за сутки; всего зафиксировано 40 761 случай – 763 пациента скончались, 34 397 выздоровели;

• Одесская область – 238 случаев за сутки; всего диагностировано 84 123 случая – 1391 пациент скончался, 77 498 выздоровели;

• Полтавская область – 133 случая за сутки; за все время подтверждено 45 128 случаев – 949 человек скончались, 41 875 выздоровели;

• Ровенская область – 134 случая за сутки; всего зафиксировано 47 796 случаев – 605 человек скончались, 45 734 выздоровели;

• Сумская область – 104 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 47 427 случаев – 651 пациент скончался, 44 861 выздоровел;

• Тернопольская область – 217 случаев за сутки; всего выявлено 40 222 случая – 581 пациент скончался, 37 635 выздоровели;

• Харьковская область – 182 случая за сутки; всего обнаружено 81 298 случаев – 1526 человек скончались, 74 986 выздоровели;

• Херсонская область – 34 случая за сутки; за все время подтверждено 21 409 случаев – 625 человек скончались, 19 778 выздоровели;

• Хмельницкая область – 197 случаев за сутки; всего выявлено 46 329 случаев – 860 человек скончались, 43 333 выздоровели;

• Черкасская область – 155 случаев за сутки; всего зафиксировано 47 752 случая – 608 человек скончались, 44 112 выздоровели;

• Черновицкая область – 458 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 50 421 случай – 947 человек скончались, 43 493 выздоровели;

• Черниговская область – 178 случаев за сутки; всего выявлено 35 120 случаев – 722 человека скончались, 30 562 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.