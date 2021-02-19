Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за сутки коронавирус выявили у 6 531 человека: в частности, заболели 418 детей и 285 медиков.
В больницы госпитализированы еще 2304 человека.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581) областях, г. Киев (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.
В течение суток скончались 120 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 24 972 человека.
Выздоровели за сутки 5857 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 139 тыс. 977 пациентов.
Всего в Украине было выявлено 1 293 672 случаев заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 61 215 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 26 095, методом ИФА -15 567, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 553).
За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 651 тыс. 624 ПЦР-тестирования.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 544 случая за сутки; всего выявлено 133 891 случай – 2564 человека скончались, 91 037 выздоровели;
• Винницкая область – 581 случай за сутки; всего зафиксировано 31 775 случаев – 605 человек скончались, 26 135 выздоровели;
• Волынская область – 180 случаев за сутки; всего обнаружено 38 702 случая – 615 человек скончались, 35 944 выздоровели;
• Днепропетровская область – 397 случаев за сутки; за все время подтверждено 71 294 случая – 1939 человек скончались, 66 217 выздоровели;
• Донецкая область – 132 случая за сутки; всего диагностировано 46 183 случая – 1034 человека скончались, 43 211 выздоровели;
• Житомирская область – 260 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 47 660 случаев – 793 человека скончались, 43 474 выздоровели;
• Закарпатская область – 397 случаев за сутки; всего выявлено 36 499 случаев – 829 человек скончались, 29 605 выздоровели;
• Запорожская область – 182 случая за сутки; всего диагностировано 68 555 случаев – 1044 пациента скончались, 64 277 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 753 случая за сутки; всего обнаружено 58 052 случая – 1087 человек скончались, 46 655 выздоровели;
• Киевская область – 365 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 72 820 случаев – 1212 пациентов скончались, 66 610 выздоровели;
• Кировоградская область – 63 случая за сутки; всего зафиксировано 10 290 случаев – 361 пациент скончался, 7759 выздоровели;
• Луганская область – 43 случая за сутки; за все время обнаружено 14 674 случая – 444 человека скончались, 13 360 выздоровели;
• Львовская область – 422 случая за сутки; всего выявлено 75 491 случай – 2217 человек скончались, 67 429 выздоровели;
• Николаевская область – 182 случая за сутки; всего зафиксировано 40 761 случай – 763 пациента скончались, 34 397 выздоровели;
• Одесская область – 238 случаев за сутки; всего диагностировано 84 123 случая – 1391 пациент скончался, 77 498 выздоровели;
• Полтавская область – 133 случая за сутки; за все время подтверждено 45 128 случаев – 949 человек скончались, 41 875 выздоровели;
• Ровенская область – 134 случая за сутки; всего зафиксировано 47 796 случаев – 605 человек скончались, 45 734 выздоровели;
• Сумская область – 104 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 47 427 случаев – 651 пациент скончался, 44 861 выздоровел;
• Тернопольская область – 217 случаев за сутки; всего выявлено 40 222 случая – 581 пациент скончался, 37 635 выздоровели;
• Харьковская область – 182 случая за сутки; всего обнаружено 81 298 случаев – 1526 человек скончались, 74 986 выздоровели;
• Херсонская область – 34 случая за сутки; за все время подтверждено 21 409 случаев – 625 человек скончались, 19 778 выздоровели;
• Хмельницкая область – 197 случаев за сутки; всего выявлено 46 329 случаев – 860 человек скончались, 43 333 выздоровели;
• Черкасская область – 155 случаев за сутки; всего зафиксировано 47 752 случая – 608 человек скончались, 44 112 выздоровели;
• Черновицкая область – 458 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 50 421 случай – 947 человек скончались, 43 493 выздоровели;
• Черниговская область – 178 случаев за сутки; всего выявлено 35 120 случаев – 722 человека скончались, 30 562 выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.