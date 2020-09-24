По состоянию на 24 сентября в Украине подтверждено более 3,3 тыс. новых случаев коронавируса COVID-19 за сутки и рекордное количество выздоровлений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 3372 человека: в том числе 242 ребенка и 172 медика.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Киеве (330), Днепропетровской области (298), Харьковской области (285), Тернопольской области (265), Львовской области (205), Одесской области (179), Ровенской области (162), Ивано-Франковской области (141), Запорожской области (139), Киевской области (138), Хмельницкой области (136), Донецкой области (133), Черкасской области (117), Черновицкой области (114), Черниговской области (110), Волынской области (103), Винницкой области (101).

За сутки скончались еще 52 человека. Среди них – один ребенок. Согласно данным МОЗ Украины, это второй смертельный случай среди детей за время эпидемии.

В общей сложности в Украине от осложнений COVID-19 умерли 3757 человек.

При этом выздоровели за сутки 1788 пациентов, что является рекордным показателем с начала эпидемии COVID-19 в Украине.

В общей сложности коронавирус в Украине преодолели 83 458 пациентов.

Всего за время эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 188 106 человек: из них 12 400 – дети, а 14 337 – медики.

За минувшие сутки было проведено 51 841 тестирование на коронавирус (из них 26 779 – методом ПЦР, а остальные – методом ИФА, на антитела к вирусу).

Всего проведено 2 млн 129 тыс. 156 тестирований методом ПЦР.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 5556 случаев; 104 человека скончались, 3620 выздоровели;

• Волынская область – 7235 случаев; 155 человек скончались, 4991 выздоровел;

• Днепропетровская область – 4692 случая; из них 94 летальных; 2478 пациентов выздоровели;

• Донецкая область – 2767 случаев; в том числе 54 летальных; 1048 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 5262 случая; 96 человек скончались, 2948 выздоровели;

• Закарпатская область – 9416 случаев; 298 человек скончались, 4364 выздоровели;

• Запорожская область – 3288 случаев; из них 50 летальных; 1159 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 12 952 случая; 291 человек скончался, 5867 выздоровели;

• Кировоградская область – 1039 случаев; в том числе 55 летальных; 801 пациент выздоровел;

• г. Киев – 20 665 случаев; 333 человека скончались, 6149 выздоровели;

• Киевская область – 8286 случаев; 165 человек скончались, 5108 выздоровели;

• Львовская область – 19 250 случаев; 536 человек скончались, 6464 выздоровели;

• Луганская область – 841 случай; из них 8 летальных; 440 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 2717 случаев; в том числе 69 летальных; 872 пациента выздоровели;

• Одесская область – 12 309 случаев; 174 человека скончались, 2518 выздоровели;

• Полтавская область – 1677 случаев; в том числе 34 летальных; 835 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 11 621 случай; 156 человек скончались, 9157 выздоровели;

• Сумская область – 3352 случая; из них 58 летальных; 1515 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 12 334 случая; 149 человек скончались, 5996 выздоровели;

• Харьковская область – 16 193 случая; 316 человек скончались, 4298 выздоровели;

• Херсонская область – 905 случаев; в том числе 21 летальный; 905 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 5185 случаев; 98 человек скончались, 2225 выздоровели;

• Черновицкая область – 13 562 случая; 342 человека скончались, 7790 выздоровели;

• Черкасская область – 3355 случаев; в том числе 51 летальный; 1525 пациентов выздоровели;

• Черниговская область – 3647 случаев; из них 50 летальных; 793 пациента выздоровели.