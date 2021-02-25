По состоянию на 25 февраля в Украине подтверждено более 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и в два раза меньше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 8147 человек: в частности, заболели 483 ребенка и 301 медик.

В больницы госпитализировали еще 2770 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654) областях, г. Киев (652) и Винницкой (639) областях.

В течение суток скончались 135 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 25 596 человек. Выздоровели за сутки 3889 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 159 тыс. 311 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 325 841 случай заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 86 926 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 36 670, методом ИФА – 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 496).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 809 тыс. 165 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 652 случая за сутки; всего выявлено 136 328 случаев – 2620 человек скончались, 92 841 выздоровел;

• Винницкая область – 639 случаев за сутки; всего зафиксировано 34 622 случая – 638 человек скончались, 27 091 выздоровел;

• Волынская область – 193 случая за сутки; всего подтверждено 39 500 случаев – 631 пациент скончался, 36 593 выздоровели;

• Днепропетровская область – 316 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 72 602 случая – 1970 человек скончались, 67 173 выздоровели;

• Донецкая область – 218 случаев за сутки; за все время диагностировано 46 857 случаев – 1054 пациента скончались, 43 800 выздоровели;

• Житомирская область – 711 случаев за сутки; всего выявлено 49 621 случай – 826 человек скончались, 44 054 выздоровели;

• Закарпатская область – 654 случая за сутки; всего зафиксировано 38 694 случая – 869 человек скончались, 30 325 выздоровели;

• Запорожская область – 132 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 69 218 случаев – 1108 человек скончались, 64 825 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 711 случаев за сутки; всего выявлено 61 950 случаев – 1141 пациент скончался, 48 247 выздоровели;

• Киевская область – 318 случаев за сутки; всего зафиксировано 74 343 случая – 1233 человека скончались, 67 938 выздоровели;

• Кировоградская область – 63 случая за сутки; всего обнаружено 10 492 случая – 366 человек скончались, 7976 выздоровели;

• Луганская область – 47 случаев за сутки; всего подтверждено 14 896 случаев – 457 человек скончались, 13 611 выздоровели;

• Львовская область – 432 случая за сутки; за время эпидемии выявлено 77 349 случаев – 2254 человека скончались, 68 249 выздоровели;

• Николаевская область – 194 случая за сутки; всего зафиксировано 41 684 случая – 779 человек скончались, 35 119 выздоровели;

• Одесская область – 268 случаев за сутки; за все время диагностировано 85 166 случаев – 1417 человек скончались, 78 503 выздоровели;

• Полтавская область – 210 случаев за сутки; всего обнаружено 45 805 случаев – 967 человек скончались, 42 300 выздоровели;

• Ровенская область – 187 случаев за сутки; всего выявлено 48 504 случая – 617 пациентов скончались, 46 228 выздоровели;

• Сумская область – 219 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 48 161 случай – 665 человек скончались, 45 501 выздоровел;

• Тернопольская область – 332 случая за сутки; за все время обнаружено 41 329 случаев – 591 пациент скончался, 38 248 выздоровели;

• Харьковская область – 432 случая за сутки; всего выявлено 82 806 случаев – 1559 человек скончались, 76 217 выздоровели;

• Херсонская область – 52 случая за сутки; всего зафиксировано 21 598 случаев – 633 пациента скончались, 20 172 выздоровели;

• Хмельницкая область – 285 случаев за сутки; всего обнаружено 47 354 случая – 870 человек скончались, 44 016 выздоровели;

• Черкасская область – 160 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 48 345 случаев – 620 человек скончались, 44 962 выздоровели;

• Черновицкая область – 561 случай за сутки; всего выявлено 53 075 случаев – 974 пациента скончались, 44 419 выздоровели;

• Черниговская область – 161 случай за сутки; за все время диагностировано 35 542 случая – 737 человек скончались, 30 903 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.