В Министерстве здравоохранения сообщили, что коронавирус зафиксирован в 46 странах, но в Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая нет.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В сообщении ведомства указано, что по состоянию на утро 28 февраля, в мире зафиксировано свыше 83 тысяч случаев заражения коронавирусом.

За пределами Китая, случаи заражения коронавирусом зафиксировали еще в 45 странах.

“В Украине ни единого лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано”, – сделали акцент в Минздраве.

Ранее были случаи возможного заражения коронавирусом в Черновицкой области у четверых пациентов. Проведенное тестирование показало отрицательный результат.

На территории Европы коронавирус зафиксирован в 20 странах. Всего им заразились 774 человека. Из них 19 случаев закончились летально.

Случаи заражения фиксируются в Италии – 650, Германии – 26, Франции – 18, Испании – 25, Великобритании – 16, Хорватии – 3, Австрии – 2, России – 2, Финляндии – 2, Швеции – 7, Израиле – 3, Швейцарии – 6, Греции – 3, Норвегии – 4, Дании, Румынии, Грузии, Эстонии, Северной Македонии и Бельгии – по 1.