Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В сообщении ведомства указано, что по состоянию на утро 28 февраля, в мире зафиксировано свыше 83 тысяч случаев заражения коронавирусом.
За пределами Китая, случаи заражения коронавирусом зафиксировали еще в 45 странах.
“В Украине ни единого лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано”, – сделали акцент в Минздраве.
Ранее были случаи возможного заражения коронавирусом в Черновицкой области у четверых пациентов. Проведенное тестирование показало отрицательный результат.
На территории Европы коронавирус зафиксирован в 20 странах. Всего им заразились 774 человека. Из них 19 случаев закончились летально.
Случаи заражения фиксируются в Италии – 650, Германии – 26, Франции – 18, Испании – 25, Великобритании – 16, Хорватии – 3, Австрии – 2, России – 2, Финляндии – 2, Швеции – 7, Израиле – 3, Швейцарии – 6, Греции – 3, Норвегии – 4, Дании, Румынии, Грузии, Эстонии, Северной Македонии и Бельгии – по 1.
- За прошедшие сутки на территории Китая сообщили о 433 новых случаях заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения во всем мире достигло 82 тысяч 164 случаев.
- Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.
- Ни у одного из 89 эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, не выявлен коронавирус COVID-2019.