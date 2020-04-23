Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
По словам омбудсмена, коронавирус был диагностирован у двух работников одного из пенитенциарных учреждений на Западной Украине.
“Один случай установлено быстрым тестом, другой – методом ПЦР. Указанные работники с 6 апреля находятся на больничном. Сейчас в учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные”, – пишет Денисова.
При этом отмечается, что среди заключенных подтвержденных случаев заражения коронавирусом пока нет.
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