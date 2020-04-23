Первые подтвержденные случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в украинском пентинциарном учреждении.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По словам омбудсмена, коронавирус был диагностирован у двух работников одного из пенитенциарных учреждений на Западной Украине.

“Один случай установлено быстрым тестом, другой – методом ПЦР. Указанные работники с 6 апреля находятся на больничном. Сейчас в учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные”, – пишет Денисова.

При этом отмечается, что среди заключенных подтвержденных случаев заражения коронавирусом пока нет.