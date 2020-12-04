Сегодня с самого утра у здания Верховной Рады протестуют предприниматели. Эта акция усложнила доступ в ВР для нардепов, в том числе для членов фракции "Слуги народа".

Соответствующую переписку удалось зафиксировать фотокорреспонденту #Букв.

Так, “слуги” активно делились советами, как обойти протестующих и попасть в здание Парламента.

В частности, глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия написал, что есть “коридор на Садовую со стороны Институтской”.

А замглавы фракции Евгения Кравчук написала, что “лучше пройти под стеночкой Кабмина” и “завернуть со стороны Грушевского”, так как там “вообще пусто”.

Первый замглавы фракции “слуг” Александр Корниенко уточнил, что нардепы должны собраться хотя бы “к 10:50 – 10:55”.

В ходе переписки отмечалось, что в зале заседаний ВР недостаточно нардепов от “Слуги народа” для голосования по законопроектам Владимира Зеленского о поддержке бизнеса во время карантина.

Стоит отметить, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после окончания часа вопросов к Правительству (примерно после 11:00) изменил порядок рассмотрения вопросов. В частности, сначала были объявлены запросы нардепов, которые обычно озвучиваются в конце заседания.

Как подчеркнул Разумков, изменение порядка связано с тем, что не все нардепы смогли попасть на работу из-за акции ФЛП.