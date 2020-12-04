Соответствующую переписку удалось зафиксировать фотокорреспонденту #Букв.
Так, “слуги” активно делились советами, как обойти протестующих и попасть в здание Парламента.
В частности, глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия написал, что есть “коридор на Садовую со стороны Институтской”.
А замглавы фракции Евгения Кравчук написала, что “лучше пройти под стеночкой Кабмина” и “завернуть со стороны Грушевского”, так как там “вообще пусто”.
Первый замглавы фракции “слуг” Александр Корниенко уточнил, что нардепы должны собраться хотя бы “к 10:50 – 10:55”.
В ходе переписки отмечалось, что в зале заседаний ВР недостаточно нардепов от “Слуги народа” для голосования по законопроектам Владимира Зеленского о поддержке бизнеса во время карантина.
Стоит отметить, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после окончания часа вопросов к Правительству (примерно после 11:00) изменил порядок рассмотрения вопросов. В частности, сначала были объявлены запросы нардепов, которые обычно озвучиваются в конце заседания.
Как подчеркнул Разумков, изменение порядка связано с тем, что не все нардепы смогли попасть на работу из-за акции ФЛП.
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