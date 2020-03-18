Об этом сообщается на сайте Главы государства.
Зеленский и Маурер обсудили важность обеспечения доступа сотрудников МККК к местам принудительного пребывания удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и на территории Российской Федерации, в том числе – по результатам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 11 марта.
Также стороны обсудили важность розыска украинцев, пропавших без вести на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму.
Зеленский и Маурер договорились о визите президента МККК в Украину для личного ознакомления с гуманитарной ситуацией на Донбассе в ближайшее время.
- Накануне сообщалось, что в Украине зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14.
- Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области.
- От коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.