Президент Владимир Зеленский договорился с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером о предоставлении Украине медицинского оборудования и медикаментов для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Главы государства.

Зеленский и Маурер обсудили важность обеспечения доступа сотрудников МККК к местам принудительного пребывания удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и на территории Российской Федерации, в том числе – по результатам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 11 марта.

Также стороны обсудили важность розыска украинцев, пропавших без вести на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму.

Зеленский и Маурер договорились о визите президента МККК в Украину для личного ознакомления с гуманитарной ситуацией на Донбассе в ближайшее время.